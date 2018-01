Trump espère que les discussions entre les deux Corées « iront au-delà des JO »

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump s’est fĂ©licitĂ© samedi de la reprise prochaine des discussions entre les deux CorĂ©es, en signe de dĂ©tente diplomatique, et a ajoutĂ© espĂ©rer que celles-ci « iront au-delà  » des jeux Olympiques de fĂ©vrier en CorĂ©e du Sud.

« Au moment opportun, nous nous impliquerons » dans ces discussions relancées après deux ans de tensions exacerbées, marquées par trois essais nucléaires nord-coréens et de nombreux essais de missiles, a ajouté M. Trump devant la presse à Camp David.

La rencontre intercorĂ©enne mardi prochain doit porter sur la participation de la CorĂ©e du Nord aux jeux de Pyeongchang, qui dĂ©butent le 9 fĂ©vrier. En signe d’apaisement, Washington et SĂ©oul ont reportĂ© des exercices militaires conjoints, qui alimentent chaque annĂ©e les tensions dans la pĂ©ninsule, et qui devaient avoir lieu pendant les jeux Olympiques.

« J’adorerais les voir aller au-delĂ des JO », a-t-il dit au sujet de ces discussions prĂ©vues Ă Panmunjom, un village frontalier oĂą fut signĂ© le cessez-le-feu de la guerre de CorĂ©e (1950-53).

« Je veux vraiment que cela marche entre les deux pays, j’aimerais les voir participer aux jeux Olympiques et les choses pourraient peut-ĂŞtre continuer Ă partir de là  », a-t-il expliquĂ©, s’attribuant les mĂ©rites de la relance du dialogue par le ton très dur adoptĂ© contre le dirigeant nord-corĂ©en Kim Jong-Un.

Le prĂ©sident sud-corĂ©en Moon Jae-In « m’a beaucoup remerciĂ© pour mes dĂ©clarations fortes » alors que les prĂ©cĂ©dents dirigeants amĂ©ricains « avaient tout donné » au rĂ©gime nord-corĂ©en sans rien recevoir en Ă©change, a-t-il affirmĂ©.

Les efforts amĂ©ricains pour empĂŞcher Pyongyang de se doter de l’arme nuclĂ©aire mĂ©langent sanctions Ă©conomiques, pression diplomatique sur la Chine (principal soutien de la CorĂ©e du Nord), et menaces de destruction en cas d’attaque contre l’AmĂ©rique ou ses alliĂ©s.

M. Trump y a ajoutĂ© les insultes, affublant Kim Jong-Un du sobriquet « petit homme-fusĂ©e », ou les railleries, en assurant qu’il possĂ©dait un bouton nuclĂ©aire « plus gros et plus puissant ».

Il a pourtant assurĂ© samedi ĂŞtre prĂŞt Ă discuter au tĂ©lĂ©phone avec le dirigeant nord-corĂ©en. « J’ai toujours cru dans les discussions », a dĂ©clarĂ© M. Trump, espĂ©rant « arriver Ă une solution très pacifique et très bonne ».

« Si quelque chose peut ressortir de ces discussions, cela serait magnifique pour toute l’humanité », a-t-il conclu.