Trump et Macron entretiennent le flou sur des frappes en Syrie

Donald Trump lancera une attaque « très bientĂ´t ou pas si tĂ´t que cela », Emmanuel Macron se dĂ©cidera « en temps voulu »: les Occidentaux entretenaient le flou jeudi sur leur riposte Ă l’attaque chimique prĂ©sumĂ©e dans la Ghouta orientale.

Alors que la tension est encore montĂ©e d’un cran après des menaces d’action militaire du prĂ©sident amĂ©ricain sur Twitter, la Première ministre britannique Theresa May a convoquĂ© pour jeudi une rĂ©union d’urgence de son gouvernement, afin de « discuter de la rĂ©ponse Ă apporter aux Ă©vĂ©nements en Syrie ».

Après avoir provoquĂ© une montĂ©e de tensions en demandant Ă la Russie mercredi de se « tenir prĂŞte » Ă des frappes contre son alliĂ© syrien, Donald Trump a semblĂ© temporiser.

« Jamais dit quand une attaque contre la Syrie pourrait avoir lieu. Cela pourrait ĂŞtre très bientĂ´t ou pas si tĂ´t que cela », a-t-il Ă©crit dans un tweet matinal. « Dans tous les cas, les Etats-Unis, sous mon administration, ont fait un super boulot pour dĂ©barrasser la rĂ©gion de l’EI (groupe Etat islamique, ndlr). OĂą est le « Merci l’AmĂ©rique+? »

En France, le prĂ©sident Emmanuel Macron a Ă©galement relativisĂ© l’urgence d’une rĂ©action, après avoir Ă©voquĂ© mardi une annonce « dans les prochains jours ».

« Nous aurons des dĂ©cisions Ă prendre en temps voulu, quand nous le jugerons le plus utile et le plus efficace », a-t-il dit sur la chaĂ®ne de tĂ©lĂ©vision TF1.

Sur le fond, il est cependant restĂ© ferme dans ses accusations, disant avoir « la preuve » que « des armes chimiques ont Ă©tĂ© utilisĂ©es, au moins du chlore, et qu’elles ont Ă©tĂ© utilisĂ©es par le rĂ©gime de Bachar al-Assad ».

La chancelière allemande Angela Merkel a elle aussi jugĂ© « Ă©vident » que le rĂ©gime syrien disposait encore d’un arsenal chimique, tout en soulignant que Berlin « ne participera pas Ă des actions militaires » contre Damas.

L’Organisation internationale sur les armes chimiques (OIAC) a annoncĂ© qu’elle se rĂ©unirait lundi pour discuter de l’attaque chimique prĂ©sumĂ©e Ă Douma.

Les Occidentaux, Washington en tĂŞte, ont menacĂ© le rĂ©gime de Damas de frappes imminentes après une attaque chimique prĂ©sumĂ©e dĂ©but avril dans l’enclave rebelle de Douma, qu’ils imputent au rĂ©gime de Damas, ce qu’il dĂ©ment.

La Russie a dĂ©noncĂ© un « prĂ©texte » utilisĂ© pour lancer une opĂ©ration militaire contre son alliĂ©, son ambassadeur au Liban avertissant qu’elle abattrait tout missile lancĂ© contre la Syrie.

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a ainsi appelĂ© les Occidentaux Ă « rĂ©flĂ©chir sĂ©rieusement aux consĂ©quences » de leurs menaces de frapper la Syrie, tout en assurant que Moscou ne voulait pas d' »escalade ».

« Personne n’a donnĂ© le droit aux dirigeants occidentaux de s’attribuer le rĂ´le de gendarmes du monde, Ă la fois d’enquĂŞteur, de procureur, de juge et de bourreau », a-t-elle dit.

– « Bras de fer » –

Le Kremlin s’est pour sa part voulu rassurant, affirmant que la ligne spĂ©ciale entre militaires russes et amĂ©ricains au sujet de leurs opĂ©rations en Syrie, destinĂ©e Ă Ă©viter les incidents, Ă©tait encore « dans un Ă©tat actif et utilisĂ©e des deux cĂ´tĂ©s ».

Jugeant « absolument essentiel » d’Ă©viter des frappes contre le rĂ©gime de Damas, son porte-parole Dmitri Peskov a appelĂ© Ă Ă©viter tout acte qui pourrait avoir « un effet extraordinairement destructeur sur tout le processus de règlement syrien ».

« Toute action ne contribuera qu’Ă dĂ©stabiliser davantage la rĂ©gion », a averti de son cĂ´tĂ© le prĂ©sident syrien Bachar al-Assad.

La perspective d’une action militaire des AmĂ©ricains, soutenus par la France et probablement le Royaume-Uni, s’inscrit dans un contexte extrĂŞmement difficile entre l’Occident et la Russie. Les relations sont dĂ©jĂ passablement dĂ©gradĂ©es par l’affaire de l’ex-espion SergueĂŻ Skripal empoisonnĂ© par un agent innervant en Angleterre le 4 mars.

Après un triple vote mardi Ă l’ONU sans aucun rĂ©sultat, son secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, Antonio Guterres, a exhortĂ© mercredi les cinq membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ© « Ă Ă©viter une situation hors contrĂ´le » en Syrie, rĂ©affirmant sa « grande inquiĂ©tude face Ă l’impasse actuelle ».

Le prĂ©sident turc Recep Tayyip Erdogan s’est dit prĂ©occupĂ© jeudi par le « bras de fer » engagĂ© par certaines puissances Ă©trangères, tandis que les Ă©lĂ©ments d’une riposte coordonnĂ©e entre Occidentaux se mettaient en place.

Selon les Casques blancs et l’ONG mĂ©dicale Syrian American Medical Society, plus de 40 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es Ă Douma, dernier bastion rebelle dans la Ghouta orientale, tandis que plus de 500 blessĂ©s ont Ă©tĂ© soignĂ©s notamment pour des « difficultĂ©s respiratoires ».

L’armĂ©e russe, qui intervient depuis septembre 2015 en soutien aux forces gouvernementales, a en outre annoncĂ© jeudi que le drapeau du gouvernement syrien flottait sur la ville de Douma, marquant la reprise par le rĂ©gime du contrĂ´le de « la totalitĂ© de la Ghouta orientale ».

burs-pop/gmo/cac