Trump injurieux sur l’Afrique et Haïti, l’ONU s’insurge

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump s’est emportĂ© jeudi lors sur l’immigration qualifiant, selon le Washington Post, plusieurs nations africaines ainsi qu’HaĂŻti de « pays de merde », un langage dĂ©noncĂ© comme de « raciste » par l’ONU.

« Si c’est confirmĂ©, il s’agit de commentaires choquants et honteux de la part du prĂ©sident des Etats-Unis. DĂ©solĂ©, mais il n’y a pas d’autre mot que +racistes+ », a dĂ©clarĂ© vendredi le porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, Rupert Colville, lors d’un point de presse Ă Genève.

Ces propos montrent le « pire cĂ´tĂ© de l’humanitĂ©, en validant et encourageant le racisme et la xĂ©nophobie », a-t-il assĂ©nĂ©.

Le milliardaire rĂ©publicain recevait dans le Bureau ovale plusieurs sĂ©nateurs pour Ă©voquer un projet proposant de limiter le regroupement familial et de restreindre l’accès Ă la loterie pour la carte verte, un permis de sĂ©jour de longue durĂ©e.

En Ă©change, l’accord permettrait d’Ă©viter l’expulsion de milliers de jeunes, souvent arrivĂ©s enfants aux Etats-Unis.

« Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici ? », a demandé le président Trump lors des discussions, selon le Washington Post, qui cite plusieurs sources anonymes.

Selon elles, M. Trump faisait rĂ©fĂ©rence Ă des pays d’Afrique ainsi qu’Ă HaĂŻti et au Salvador, expliquant que les Etats-Unis devraient plutĂ´t accueillir des ressortissants de la Norvège.

« Pourquoi avons-nous besoin de plus d’HaĂŻtiens ? », aurait encore demandĂ© le prĂ©sident, selon le quotidien.

De son cĂ´tĂ©, le New York Times, qui fait Ă©tat Ă©galement des mĂŞmes propos du prĂ©sident, citant des participants non identifiĂ©s Ă la rĂ©union, avait rapportĂ© en juin que Donald Trump avait assurĂ© lors d’une autre rĂ©union sur l’immigration, que les HaĂŻtiens « ont tous le sida ». La Maison Blanche avait dĂ©menti.

Toujours de même source, les sénateurs présents ont été déconcertés par ces propos.

« Ce n’est pas seulement une question de vulgaritĂ© du langage », a relevĂ© Ă Genève le porte-parole de l’ONU, jugeant intolĂ©rable de dĂ©nigrer des nations et des continents entiers en les appelant « pays de merde » et de considĂ©rer que leur « population entière, qui n’est pas blanche, n’est pas la bienvenue ».

Il a ainsi dĂ©plorĂ© le fait que M. Trump ait suggĂ©rĂ© que les Etats-Unis puissent accueillir des migrants venus de pays comme la Norvège, dont la population est majoritairement blanche, plutĂ´t que de pays africains ou d’HaĂŻti.

« Comme lors de prĂ©cĂ©dents commentaires vilipendant les Mexicains et les Musulmans, (ses) propositions politiques ciblant des groupes entiers en raison de leur nationalitĂ© ou religion, et (sa) rĂ©ticence Ă condamner clairement les actions antisĂ©mites et racistes des suprĂ©matistes blancs Ă Charlottesville… tout cela va Ă l’encontre des valeurs universelles », a-t-il affirmĂ©.

– PrĂ©sident ‘raciste’ –

Membre du Congrès américain, le démocrate Luis Gutierrez a réagi en déclarant: « Nous pouvons dire maintenant avec 100% de certitude que le président est un raciste qui ne partage pas les valeurs inscrites dans notre Constitution ».

Sa collègue rĂ©publicaine Mia Love, d’ascendance haĂŻtienne, a jugĂ© dans un communiquĂ© ces propos « dĂ©sobligeants » « clivants » et « inacceptables de la part du chef de notre nation ».

La Maison Blanche n’a pas niĂ© que le prĂ©sident amĂ©ricain a tenu ces propos.

« Certaines personnalitĂ©s politiques Ă Washington choisissent de se battre pour des pays Ă©trangers, mais le prĂ©sident Trump se battra toujours pour le peuple amĂ©ricain », a soulignĂ© un porte-parole de l’exĂ©cutif, Raj Shah, dans un communiquĂ©.

« Comme d’autres nations ayant une immigration fondĂ©e sur le mĂ©rite, le prĂ©sident Trump se bat pour des solutions durables qui renforcent notre pays en accueillant ceux qui contribuent Ă notre sociĂ©tĂ©, font croĂ®tre notre Ă©conomie et s’assimilent Ă notre grande nation », a-t-il poursuivi.

Les parlementaires Ă©taient prĂ©sents pour Ă©voquer les discussions entre les responsables des deux partis pour encadrer le sort des « Dreamers », les jeunes bĂ©nĂ©ficiaires du programme appelĂ© Daca (Deferred Action for Childhood Arrival), hĂ©ritĂ© de l’administration Barack Obama.

En septembre, M. Trump a abrogĂ© le programme qui a permis Ă 690.000 jeunes, entrĂ©s illĂ©galement aux Etats-Unis alors qu’ils Ă©taient enfants, de travailler et d’Ă©tudier en toute lĂ©galitĂ© en les protĂ©geant de l’expulsion. Il a donnĂ© jusqu’au 5 mars au Congrès pour trouver un compromis.

« Toute personne forcĂ©e Ă fuir son foyer Ă cause d’un conflit ou de la persĂ©cution (…) devrait recevoir une protection (…) indĂ©pendamment de sa race, religion, ethnie ou lieu d’origine », a fait valoir vendredi Ă Genève un porte-parole de l’agence de l’ONU pour les migrations, William Spindler.