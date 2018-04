Trump laisse planer une menace sur le procureur spÃ©cial Mueller

La Maison Blanche a assurĂ© mardi que Donald Trump avait le pouvoir de limoger Robert Mueller, faisant planer une menace sur le devenir de ce procureur spĂ©cial dont l’enquĂŞte se rapproche chaque jour un peu plus du Bureau ovale.

Le limogeage de M. Mueller, qui enquĂŞte sur une possible collusion entre l’Ă©quipe de campagne de M. Trump et la Russie, est considĂ©rĂ© comme une ligne rouge par nombre d’Ă©lus des deux bords et provoquerait une dĂ©flagration politique.

Mais le sujet ne semble désormais plus complètement tabou au 1600 Pennsylvania avenue.

« Nous avons Ă©tĂ© informĂ©s du fait que le prĂ©sident avait tout Ă fait le pouvoir de prendre cette dĂ©cision », a dĂ©clarĂ© Sarah Sanders, porte-parole de la Maison Blanche, semblant indiquer qu’une telle hypothèse Ă©tait au moins Ă l’Ă©tude au sein de l’Ă©quipe Trump.

InterrogĂ© lundi sur cette Ă©ventualitĂ©, le magnat de l’immobilier avait volontairement laissĂ© planer le doute. « Nous verrons ce qui va se passer », avait-il rĂ©pondu. « Beaucoup de gens ont dit: +Vous devriez le limoger+ », avait-il ajoutĂ©.

Si M. Trump s’en est pris avec virulence Ă plusieurs reprises Ă l’intĂ©gritĂ© de l’Ă©quipe de M. Mueller, accusĂ©e d’avoir des motivations politiques, il s’est en revanche toujours gardĂ© d’attaquer frontalement ce dernier, ancien patron du FBI et figure respectĂ©e Ă Washington.

Nommé à la tête du FBI en 2001 par le président républicain George W. Bush, Robert Mueller avait été reconduit à ce poste par le président démocrate Barack Obama. Lors de sa nomination en mai 2017 comme procureur spécial, il a été salué par nombre de poids lourds républicains pour sa rigueur et son intégrité.

– « Saturday Night Massacre » –

Cette prise de position de la Maison Blanche intervient au lendemain d’une perquisition spectaculaire de la police fĂ©dĂ©rale (FBI) dans les bureaux et au domicile de l’avocat personnel de M. Trump, Michael Cohen, qui a provoquĂ© la colère prĂ©sidentielle.

« C’est une honte ! C’est une vĂ©ritable honte ! C’est une attaque contre notre pays », avait lancĂ© le prĂ©sident septuagĂ©naire, dans une colère froide telle qu’on n’en avait jamais vu depuis son arrivĂ©e au pouvoir.

« Le prĂ©sident a Ă©tĂ© clair: il pense que cela va trop loin », a martelĂ© mardi sa porte-parole.

Fidèle dĂ©fenseur de Donald Trump, Michael Cohen a passĂ© plusieurs annĂ©es en tant qu’avocat principal de la Trump Organization, et c’est lui qui a payĂ© une actrice de films X connue sous le nom de « Stormy Daniels » pour taire une liaison prĂ©sumĂ©e avec le prĂ©sident.

L’avocat a admis en janvier avoir versĂ© 130.000 dollars Ă l’actrice dans le cadre d’un accord de confidentialitĂ©, quelques jours avant le scrutin prĂ©sidentiel. Il a assurĂ© que cette somme venait de ses fonds propres et non de l’argent de la campagne.

InterrogĂ© par CNN, l’avocat a soulignĂ© que cette perquisition Ă©tait un dĂ©veloppement qui le plaçait dans une position inconfortable, se gardant de rĂ©affirmer sa loyautĂ© Ă Donald Trump.

« Je mentirais si je disais que je n’Ă©tais pas (inquiet). Ai-je besoin de cela dans ma vie ? Non », a-t-il lancĂ©, tout en refusant de s’exprimer sur le fond du dossier.

Au-delĂ du fond, les conditions dans lesquelles M. Mueller pourrait ĂŞtre limogĂ© sont loin de faire l’unanimitĂ©: nombre de juristes estiment que seul l’Attorney gĂ©nĂ©ral adjoint Rod Rosenstein, qui l’a nommĂ©, a le pouvoir de le limoger.

Dans ce contexte, certains observateurs s’interrogent sur la possibilitĂ© que Donald Trump dĂ©cide d’abord de se sĂ©parer de ce dernier.

Un tel scénario fait régulièrement resurgir le spectre du Watergate.

En octobre 1973, Richard Nixon avait ordonnĂ© Ă Elliot Richardson, alors Attorney general, de limoger Archibald Cox, procureur spĂ©cial chargĂ© d’enquĂŞter sur l’espionnage politique du Parti dĂ©mocrate Ă l’intĂ©rieur de l’immeuble du Watergate Ă Washington.

Ce dernier, tout comme son adjoint William Ruckelshaus, avaient refusĂ© et dĂ©missionnĂ©, avant qu’un autre responsable ne s’acquitte finalement de la tâche.

Cet Ă©pisode, connu sous le nom du « Massacre du samedi soir » (« Saturday Night Massacre »), coĂ»ta finalement son poste au prĂ©sident Nixon, contraint Ă la dĂ©mission le 9 aoĂ»t 1974.