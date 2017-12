Le prĂ©sident Donald Trump a dĂ©clarĂ© jeudi que l’enquĂŞte sur d’Ă©ventuelles ingĂ©rences russes dans l’Ă©lection prĂ©sidentielle amĂ©ricaine de 2016 « donne une très mauvaise image » des Etats-Unis, a rapportĂ© le New York Times.

Parlant au quotidien new-yorkais, M. Trump a indiquĂ© qu’il pense que le procureur spĂ©cial Robert Mueller, qui dirige cette enquĂŞte, le traitera Ă©quitablement.

Cette opinion contraste avec de rĂ©centes attaques de responsables du Parti rĂ©publicain contre M. Mueller, qui ont mis en doute sa crĂ©dibilitĂ© et ont appelĂ© Ă la nomination d’un autre procureur spĂ©cial qui serait chargĂ© d’enquĂŞter sur la partialitĂ© anti-Trump.

« Cela donne une très mauvaise image du pays, et cela met le pays dans une très mauvaise position », a dĂ©clarĂ© M. Trump au New York Times, parlant de l’enquĂŞte dirigĂ©e par M. Mueller. « Alors le plus tĂ´t ce sera terminĂ©, le mieux cela vaudra pour le pays ».

Le prĂ©sident a ajoutĂ© qu’il n’Ă©tait pas prĂ©occupĂ© par l’enquĂŞte en cours car, a-t-il dit, « tout le monde sait » qu’il n’y a pas eu de collusion avec la Russie.

« Il n’y a pas eu de collusion. Mais je pense qu’il sera juste », a dĂ©clarĂ© M. Trump, parlant de M. Mueller.

Le prĂ©sident a rĂ©pĂ©tĂ©, toujours selon le New York Times, que les allĂ©gations sur une ingĂ©rence russe avaient Ă©tĂ© inventĂ©es par des responsables du Parti dĂ©mocrate et qu’il s’agissait d’une « ruse », d’un « prĂ©texte » pour expliquer la dĂ©faite Ă l’Ă©lection prĂ©sidentielle de la candidate dĂ©mocrate Hillary Clinton.

M. Trump a par ailleurs pris ses distances avec Paul Manafort, un temps son directeur de campagne. M. Manafort a Ă©tĂ© inculpĂ© en octobre dernier par M. Mueller. Douze chefs d’accusation ont Ă©tĂ© retenus contre lui, mais l’acte d’accusation ne suggère pas de collusion entre l’Ă©quipe de campagne de M. Trump et les autoritĂ©s russes.

« Il a travaillĂ© pour moi – pendant, quoi, trois mois et demi ? », a dĂ©clarĂ© M. Trump au quotidien, mentionnant aussi les relations de M. Manafort avec d’autres RĂ©publicains dont le sĂ©nateur John McCain et Ronald Reagan, prĂ©sident des Etats-Unis de 1981 Ă 1989.