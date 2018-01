Trump menace de supprimer l’aide des Etats-Unis au Pakistan

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a laissĂ© entendre qu’il pourrait supprimer l’aide fournie au Pakistan, reprochant une nouvelle fois Ă Islamabad de ne pas faire assez pour combattre le terrorisme.

« Les Etats-Unis ont bĂŞtement donnĂ© 33 milliards de dollars d’aide au Pakistan ces 15 dernières annĂ©es, et ils ne nous ont rien donnĂ© en retour si ce n’est des mensonges et de la duplicitĂ©, prenant nos dirigeants pour des idiots », a Ă©crit le prĂ©sident des Etats-Unis, dans son premier tweet de 2018 envoyĂ© lundi.

« Ils abritent les terroristes que nous chassons en Afghanistan, sans grande aide. C’est fini! », a lancĂ© M. Trump.

La rĂ©action du Pakistan ne s’est pas faite attendre. Le Pakistan « a donnĂ© gratuitement accès aux Etats-Unis Ă son espace aĂ©rien et terrestre, des bases militaires et une coopĂ©ration en matière d’intelligence qui ont dĂ©cimĂ© Al-QaĂŻda depuis 16 ans, mais ils ne nous ont rien donnĂ© en Ă©change, Ă part des invectives et de la mĂ©fiance », a tweetĂ© le ministre pakistanais de la DĂ©fense Khurram Dastgir-Khan

InterrogĂ© peu après sur la chaĂ®ne pakistanaise Geo Television, le ministre pakistanais des Affaires Ă©trangères Khawaja Mohammad Asif a attribuĂ© les commentaires de M. Trump au fait que les Etats-Unis se retrouvent « dans une impasse en Afghanistan ». « Si nous recevons de l’argent des Etats-Unis, c’est pour des services rendus », a ajoutĂ© le chef de la diplomatie pakistanaise.

Le New York Times avait rapportĂ© la semaine dernière que l’administration Trump examinait très sĂ©rieusement la possibilitĂ© de ne pas verser 255 millions de dollars d’aide dont le versement a dĂ©jĂ Ă©tĂ© retardĂ©, estimant qu’Islamabad ne fait pas assez pour combattre les groupes terroristes qui se trouvent sur son territoire.

Une décision devrait être prise « dans les prochaines semaines », précisait le quotidien.

Les relations amĂ©ricano-pakistanaises, dĂ©jĂ difficiles sous l’administration Obama qui dĂ©nonçait l’attitude ambigĂĽe d’Islamabad envers les rebelles talibans en Afghanistan, se sont encore dĂ©gradĂ©es avec l’arrivĂ©e de Donald Trump Ă la Maison Blanche.

En dĂ©cembre M. Trump avait dĂ©jĂ menacĂ© de ne plus aider le Pakistan. « Nous versons des sommes Ă©normes chaque annĂ©e au Pakistan. Il faut qu’ils nous aident », a avait-il lancĂ© lors de la prĂ©sentation de sa stratĂ©gie pour la sĂ©curitĂ© nationale.

Le Pakistan dĂ©ment de longue date les accusations amĂ©ricaines et reproche Ă Washington d’ignorer les milliers de Pakistanais tuĂ©s dans la lutte contre le terrorisme et les milliards de dollars dĂ©pensĂ©s pour la lutte contre les extrĂ©mistes.

Les relations avec le Pakistan sont rendues plus complexes par le fait que le pays est une puissance nuclĂ©aire, un arsenal que les partenaires d’Islamabad ne souhaitent pas voir tomber aux mains d’extrĂ©mistes. En outre, l’armĂ©e amĂ©ricaine a besoin de l’aide logistique du Pakistan pour accĂ©der Ă ses troupes basĂ©es en Afghanistan.