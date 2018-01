Trump ouvert à des pourparlers avec Pyongyang, Séoul prêt à un sommet

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump s’est dit mercredi ouvert Ă des pourparlers directs entre les Etats-Unis et la CorĂ©e du Nord, au cours d’un entretien avec le prĂ©sident sud-corĂ©en Moon Jae-In, qui envisage pour sa part un sommet avec le rĂ©gime de Pyongyang.

Après deux annĂ©es de tensions sur la pĂ©ninsule, en raison de l’accĂ©lĂ©ration du programmes nuclĂ©aire de Pyongyang, la situation s’est brusquement apaisĂ©e depuis le Nouvel An.

Si s’est engagĂ© depuis son arrivĂ©e au pouvoir dans une joute verbale avec le leader nord-corĂ©en Kim Jong-Un au fil des tests de missiles par Pyongyang, il a changĂ© sensiblement de ton, n’Ă©cartant pas a priori la possibilitĂ© d’un Ă©change tĂ©lĂ©phonique avec ce dernier.

Au cours d’une conversation tĂ©lĂ©phonique avec son homologue sud-corĂ©en, « le prĂ©sident Trump a indiquĂ© qu’il Ă©tait ouvert Ă des pourparlers entre les Etats-Unis et la CorĂ©e du Nord en temps et en heure et si les circonstances s’y prĂŞtent », a indiquĂ© la Maison Blanche.

Des reprĂ©sentants sud et nord-corĂ©ens se sont rencontrĂ©s mardi pour la première fois depuis dĂ©cembre 2015 lors d’une rĂ©union au cours de laquelle la CorĂ©e du Nord –qui avait boycottĂ© en 1988 les jeux de SĂ©oul– a acceptĂ© d’envoyer au Sud une dĂ©lĂ©gation pour les Jeux Olympiques d’hiver qui se tiennent Ă Pyeongchang du 9 au 25 fĂ©vrier, Ă 80 km de la frontière nord-corĂ©enne.

Selon le compte rendu de l’entretien avec M. Moon publiĂ© par la prĂ©sidence sud-corĂ©enne, M. Trump a par ailleurs indiquĂ© qu’il « n’y aurait pas d’action militaire (de la part des Etats-Unis) durant le dialogue intercorĂ©en ».

Samedi, M. Trump avait dĂ©jĂ saluĂ© la reprise d’un dialogue sur la pĂ©ninsule corĂ©enne, disant espĂ©rer que les discussions entre les deux pays aillent « au-delà  » du simple cadre sportif.

M. Moon, qui avait Ă©tĂ© Ă©lu en mai en prĂ´nant un dialogue, s’est dit prĂŞt « n’importe quand » Ă un sommet avec la CorĂ©e du Nord, mais « dans les bonnes conditions », pour rĂ©gler l’un des dossiers les plus Ă©pineux du globe.

Les discussions de mardi entre les deux CorĂ©es ne sont « que le dĂ©but », a promis le prĂ©sident sud-corĂ©en lors d’une confĂ©rence de presse. « Amener la CorĂ©e du Nord Ă des discussions sur la dĂ©nuclĂ©arisation sera la prochaine Ă©tape ».

« Ce ne sera pas une rencontre pour le principe », a-t-il dit. « Pour qu’un sommet ait lieu, il faut que les bonnes conditions soient rĂ©unies et que certains rĂ©sultats soient garantis ».

Le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU a saluĂ© les pourparlers intercorĂ©ens en souhaitant qu’ils puissent ouvrir la voie Ă la dĂ©nuclĂ©arisation de la pĂ©ninsule.

« Le Conseil de sĂ©curitĂ© accueille favorablement les pas et la communication intervenus entre la CorĂ©e du Nord et la CorĂ©e du Sud », a dĂ©clarĂ© le prĂ©sident en exercice du Conseil, l’ambassadeur du Kazakhstan Kairat Umarov, après des discussions entre les 15 membres du Conseil sur les derniers dĂ©veloppements.

« Les membres du Conseil notent qu’un dialogue initial entre les deux Etats corĂ©ens ouvre des possibilitĂ©s pour Ă©tablir la confiance dans la pĂ©ninsule corĂ©enne pour rĂ©duire les tensions et mener Ă une dĂ©nuclĂ©arisation », a-t-il ajoutĂ©.

– ‘Pom-pom girls’ –

Le Nord et le Sud sont toujours techniquement en guerre, la fin du conflit fratricide de 1950-1953 ayant été marquée par un armistice et non par un accord de paix. Seuls deux sommets ont depuis lors eu lieu entre leurs plus hauts dirigeants, en 2000 et en 2007.

Les Etats-Unis fixent de leur côté comme condition à leur participation à des discussions que Pyongyang cesse les essais nucléaires. La Corée du Nord en a réalisé trois en deux ans.

« Nous n’avons aucune diffĂ©rence d’opinion avec les Etats-Unis », a assurĂ© M. Moon, qui a cependant rappelĂ© que les sanctions avaient pour but de pousser le Nord Ă la nĂ©gociation.

Le prĂ©sident sud-corĂ©en a dans le mĂŞme temps rĂ©affirmĂ© que la dĂ©nuclĂ©arisation de la pĂ©ninsule Ă©tait « la voie vers la paix et notre objectif », alors que Pyongyang affirme ĂŞtre dĂ©sormais en mesure de menacer l’ensemble du territoire continental amĂ©ricain avec ses armes nuclĂ©aires.

Dans un communiquĂ© commun, le Nord et le Sud avaient annoncĂ© Ă l’issue des discussions de mardi que Pyongyang allait « envoyer une dĂ©lĂ©gation du ComitĂ© olympique national, des athlètes, des pom-pom girls, un groupe d’artistes, une Ă©quipe de dĂ©monstration de Taekwondo et un service de presse » Ă Pyeongchang.

– 400 Ă 500 Nord-CorĂ©ens ? –

Le Premier ministre sud-corĂ©en Lee Nak-Yon a dit s’attendre Ă ce que le Nord envoie une « dĂ©lĂ©gation gigantesque de 400 Ă 500 personnes » Ă Pyeongchang.

Ces annonces « marquent un grand pas en avant dans l’esprit olympique », s’est fĂ©licitĂ© depuis Lausanne Thomas Bach, prĂ©sident du ComitĂ© international olympique, dans un communiquĂ©.

Les Etats-Unis ont saluĂ© les pourparlers entre les deux CorĂ©es, mĂŞme si le dĂ©partement d’Etat a prĂ©cisĂ© qu’il serait vigilant sur le respect des sanctions « imposĂ©es par le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU ».

SĂ©oul et Pyongyang ont par ailleurs convenu « d’abaisser la tension militaire actuelle et de tenir des discussions militaires sur la question ».

Les deux camps ont aussi dĂ©cidĂ© de rĂ©tablir une liaison tĂ©lĂ©phonique militaire coupĂ©e en fĂ©vrier 2016, afin d’amĂ©liorer la communication entre les deux pays.

La Chine –principal soutien Ă©conomique et diplomatique de Pyongyang– et la Russie, qui a Ă©galement de bonnes relations avec le Nord, ont saluĂ© ces discussions Ă Panmunjom, village frontalier oĂą fut signĂ© le cessez-le-feu.