Trump se défend d’être « raciste », sur fond de célébration de Martin Luther King

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a dĂ», une nouvelle fois, se dĂ©fendre d’ĂŞtre raciste après des propos injurieux envers plusieurs pays, au moment oĂą les Etats-Unis cĂ©lèbrent lundi le hĂ©ros des droits civiques Martin Luther King.

La polĂ©mique a envenimĂ© le dĂ©bat autour du statut de centaines de milliers d’immigrĂ©s aux Etats-Unis, sur lequel un accord bipartisan au Congrès semble de plus en plus improbable, Ă un mois et demi d’une Ă©chĂ©ance cruciale.

« Je ne suis pas raciste. Je suis la personne la moins raciste que vous ayez jamais interviewée », a déclaré dimanche soir à des journalistes le président depuis son club de golf de West Palm Beach, en Floride, où il dînait avec le chef de la majorité de la Chambre des représentants Kevin McCarthy.

Ces dĂ©clarations faisaient Ă©cho Ă la polĂ©mique sur des propos qu’il aurait tenus jeudi lors d’une rĂ©union avec des parlementaires. « Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici? », aurait-il demandĂ©, en rĂ©fĂ©rence Ă des pays d’Afrique, Ă HaĂŻti et au Salvador.

Le milliardaire a contestĂ© dès vendredi avoir utilisĂ© cette expression, mais a Ă©tĂ© contredit par des Ă©lus de la majoritĂ© rĂ©publicaine et de l’opposition dĂ©mocrate.

Depuis son entrée en politique en juin 2015, il a plusieurs fois été taxé de racisme.

En campagne, il a accusĂ© le Mexique « d’envoyer » aux Etats-Unis des criminels, en particulier des « violeurs ». Il s’en est Ă©galement pris plusieurs fois aux musulmans, encore rĂ©cemment en retweetant des vidĂ©os anti-musulmans Ă l’origine douteuse.

En aoĂ»t, il n’a pas condamnĂ© clairement des manifestants nĂ©o-nazis dont le rassemblement s’Ă©tait terminĂ© par la mort d’une femme, percutĂ©e intentionnellement par le vĂ©hicule d’un suprĂ©maciste blanc.

– ‘Dreamers’ en pĂ©ril –

Lundi, beaucoup ont puisé dans les mots du pasteur Martin Luther King Jr, honoré par un jour férié aux Etats-Unis, des messages à destination du président.

L’ancien candidat rĂ©publicain Ă la prĂ©sidence des Etats-Unis Mitt Romney a aussi Ă©voquĂ© la mĂ©moire du pasteur King, tout en expliquant que « le sentiment attribuĂ© au prĂ©sident des Etats-Unis n’est pas cohĂ©rent avec l’histoire amĂ©ricaine et constitue l’antithèse des valeurs amĂ©ricaines ».

« La pauvretĂ© du pays d’origine d’un candidat Ă l’immigration est aussi peu pertinente que son origine ethnique », a tweetĂ© celui qui pourrait bientĂ´t briguer un siège au SĂ©nat.

Lundi toujours, le basketteur vedette LeBron James a estimĂ© que Donald Trump avait « donnĂ© aux gens » racistes « l’opportunitĂ© de se dĂ©voiler et de parler sans crainte ».

Tandis que des milliers d’Ă©vĂ©nements se sont dĂ©roulĂ©s dans tout le pays pour rendre hommage au hĂ©ros de la lutte pour les droits civiques, tuĂ© par balle le 4 avril 1968, beaucoup fustigeaient l’absence de Donald Trump Ă ces cĂ©lĂ©brations.

Dans un message vidĂ©o enregistrĂ© et publiĂ© lundi, il a Ă©voquĂ© Martin Luther King et appelĂ© à « perpĂ©tuer son message de justice, d’Ă©galitĂ© et de liberté ».

« Donald Trump est une brute raciste et nous savons comment traiter les brutes », a dĂ©clarĂ© la sĂ©natrice dĂ©mocrate Elizabeth Warren lors d’un rassemblement dĂ©diĂ© Ă Martin Luther King, selon le Boston Globe. « Nous rĂ©pliquons ».

Plusieurs parlementaires dĂ©mocrates ont dĂ©jĂ annoncĂ© qu’ils n’assisteraient pas au discours sur l’Etat de l’Union de Donald Trump devant le Congrès, le 30 janvier, notamment John Lewis, qui fut des grandes luttes pour les droits civiques durant les annĂ©es 1960.

Le climat politique semble chaque jour plus tendu entre le l’occupant de la Maison Blanche et l’opposition dĂ©mocrate, dont le prĂ©sident a encore mis en doute lundi le dĂ©sir de parvenir Ă un accord sur le programme Daca, mis en place par Barack Obama pour permettre aux immigrĂ©s clandestins arrivĂ©s enfants aux Etats-Unis de pouvoir y Ă©tudier et y travailler.

M. Trump a proposĂ© un pacte qui offrirait une issue aux « Dreamers », les bĂ©nĂ©ficiaires du programme Daca qu’il a abrogĂ©, en Ă©change du financement de mesures de renforcement du contrĂ´le Ă la frontière mexicaine, notamment l’Ă©rection d’un mur.

« Nous sommes prĂŞts, dĂ©sireux et capables d’obtenir un accord sur Daca », a-t-il dit dans la matinĂ©e, alors que le sort de près de 700.000 personnes est en jeu. Mais « je ne pense pas que les dĂ©mocrates veuillent le conclure ».

Dans l’après-midi il s’en est pris nommĂ©ment au sĂ©nateur dĂ©mocrate Dick Durbin, prĂ©sent jeudi Ă la rĂ©union et qui a affirmĂ© que M. Trump avait rĂ©pĂ©tĂ© « plusieurs fois » son expression grossière.

« Le sĂ©nateur Dicky Durbin a totalement dĂ©formĂ© ce qui a Ă©tĂ© dit Ă la rĂ©union Daca. On ne peut pas conclure d’accord quand il n’y a pas de confiance! Durbin a dĂ©truit Daca et nuit Ă notre armĂ©e », a-t-il tweetĂ©.

La semaine dernière, un juge fĂ©dĂ©ral de Californie a suspendu l’abrogation de Daca, qui devait intervenir dĂ©but mars, Ă©chĂ©ance fixĂ©e par le prĂ©sident aux parlementaires pour trouver un compromis sur ce dossier.