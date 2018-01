Trump se lâche contre son ex-conseiller Bannon

La charge est d’une violence inouĂŻe: Donald Trump a accusĂ© mercredi son ancien conseiller Steve Bannon d’avoir « perdu la raison », marquant la rupture avec celui qui fut l’un des stratèges de sa victoire inattendue de 2016.

Cette attaque Ă la tonalitĂ© peu commune de la part d’un prĂ©sident amĂ©ricain fait suite Ă la diffusion d’extraits explosifs d’un livre dans lequel l’ex-conseiller affirme que le fils du locataire de la Maison Blanche, Donald Trump Jr., a commis une « trahison » en rencontrant une avocate russe offrant des informations compromettantes sur Hillary Clinton.

« Steve Bannon n’a rien Ă voir avec moi ou ma prĂ©sidence », a lancĂ© le 45e prĂ©sident des Etats-Unis.

Le changement de ton est spectaculaire vis-Ă -vis de cet homme Ă la crinière poivre et sel et la dĂ©marche nonchalante que Donald Trump qualifiait il y a moins de cinq mois d' »ami », de « quelqu’un de bien » traitĂ© très injustement par la presse.

« Steve n’a eu qu’un rĂ´le très limitĂ© dans notre victoire historique », a-t-il estimĂ© mercredi, accusant ce dernier d’avoir passĂ© son temps Ă la Maison Blanche « à faire fuiter de fausses informations pour se rendre plus important qu’il n’Ă©tait ».

– Base Ă©lectorale ‘solide’ –

Au-delĂ de la nouvelle ligne de fracture qu’elle rĂ©vèle, cette spectaculaire prise de bec soulève d’Ă©pineuses questions politiques pour Donald Trump Ă l’approche des primaires rĂ©publicaines en vue des Ă©lections de mi-mandat prĂ©vues en novembre.

Depuis son dĂ©part de la Maison Blanche l’Ă©tĂ© dernier, Steve Bannon s’est auto-dĂ©signĂ© sauveur du « Trumpisme » face Ă ce qu’il juge ĂŞtre un dĂ©voiement par les rĂ©publicains du sĂ©rail et les « élites » de Washington. C’est au nom de cette ligne qu’il avait dĂ©fendu le très controversĂ© Roy Moore dans l’Alabama.

Après cette cassure, Donald Trump ne risque-t-il pas de se couper de la frange la plus à droite de son électorat ou de devoir avancer à tâtons sur une ligne de crête dans un parti républicain scindé en deux?

« La base Ă©lectorale du prĂ©sident est très solide », a rĂ©torquĂ© sa porte-parole Sarah Sanders, dĂ©nonçant par ailleurs un livre truffĂ© d’erreurs et assurant que son auteur, Michael Wolff, n’avait, au total, Ă©changĂ© que « 5 Ă 7 minutes » avec le prĂ©sident amĂ©ricain.

Ce dernier est « furieux » et « dégoûté » par les propos de son ex-conseiller, a-t-elle ajouté.

L’entourage de M. Trump est au centre d’une enquĂŞte menĂ©e par le procureur spĂ©cial Robert Mueller sur une possible collusion avec la Russie en vue d’influencer l’Ă©lection de novembre 2016.

Le gĂ©nĂ©ral Michael Flynn, ex-conseiller Ă la sĂ©curitĂ© nationale du prĂ©sident, a notamment plaidĂ© coupable d’avoir menti au FBI sur ses conversations avec l’ambassadeur de Russie aux Etats-Unis, SergueĂŻ Kisliak.

Les enquĂŞteurs s’intĂ©ressent en particulier Ă une rencontre entre Donald Trump Jr., Jared Kushner, gendre et proche conseiller de M. Trump, Paul Manafort, ex-directeur de campagne, et Natalia Veselnitskaya, le 9 juin 2016. Selon le clan Trump, cette rencontre n’a durĂ© que « quelques minutes » et l’avocate prĂ©sumĂ©e liĂ©e au Kremlin n’a donnĂ© « aucune information de valeur » pour incriminer la candidate dĂ©mocrate.

« Les trois personnes les plus importantes de la campagne ont pensĂ© que c’Ă©tait une bonne idĂ©e de rencontrer un gouvernement Ă©tranger dans la Trump Tower, dans la salle de confĂ©rence du 25e Ă©tage, sans avocats. Ils n’avaient pas d’avocats », explique M. Bannon Ă Michael Wolff, auteur du livre « Le feu et la fureur, dans la Maison Blanche de Trump ».

« MĂŞme si vous pensez que ce n’Ă©tait pas une trahison, pas anti-patriotique ou pas une connerie – et moi je pense que c’est tout cela – vous auriez dĂ» appeler le FBI tout de suite », affirme-t-il dans ce livre Ă paraĂ®tre la semaine prochaine.

– ‘Melania en larmes’ –

Selon lui, l’Ă©quipe du procureur Mueller se concentre sur « le blanchiment d’argent » et « leur chemin vers Trump passe directement par Paul Manafort, Don Jr. et Jared Kushner ».

Dans d’autres extraits publiĂ©s par le New York Magazine, Michael Wolff dĂ©voile un candidat rĂ©publicain qui ne souhaitait pas remporter l’Ă©lection et une Ă©quipe rapprochĂ©e qui ne croyait pas Ă la victoire jusqu’au jour du scrutin.

Ce soir-lĂ , « Don Jr. a dit Ă un ami que son père (…) ressemblait Ă quelqu’un ayant vu un fantĂ´me. Melania (Trump) Ă©tait en larmes – mais pas de joie », Ă©crit-il.

La porte-parole de la Première dame, a vigoureusement contestĂ© cette version, assurant que l’ancienne mannequin d’origine slovène avait toujours eu « confiance » dans la victoire et Ă©tait « très heureuse » lorsque son mari l’a emportĂ© face Ă Hillary Clinton.

Michael Wolff, auteur notamment d’une biographie sur le magnat des mĂ©dias Rupert Murdoch, dit s’ĂŞtre entretenu avec M. Trump et plus de 200 proches collaborateurs pour son livre.