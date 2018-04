Trump, un menteur invÃ©tÃ©rÃ© au comportement mafieux selon l’ex-chef du FBI

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump est un menteur invĂ©tĂ©rĂ© soumettant son entourage Ă un code de loyautĂ© rappelant l’attitude d’un chef mafieux, estime dans ses mĂ©moires l’ex-patron du FBI, James Comey.

Dans ce livre très attendu dont des passages ont fuitĂ© dans la presse jeudi, quelques jours avant sa sortie, l’ex-chef policier dĂ©crit un locataire de la Maison Blanche obsĂ©dĂ© par des dĂ©tails scabreux le concernant.

M. Comey relate ainsi que le prĂ©sident lui a demandĂ© d’enquĂŞter sur des allĂ©gations le mettant en prĂ©sence de prostituĂ©es russes en 2013 dans un hĂ´tel Ă Moscou.

Ce « dossier », faisant Ă©tat d’une vidĂ©o Ă caractère sexuel montrant Donald Trump, avait Ă©tĂ© rĂ©digĂ© par un ancien agent du renseignement britannique pour le compte d’opposants politiques au candidat rĂ©publicain. JugĂ© crĂ©dible dans un premier temps par le renseignement amĂ©ricain, son authenticitĂ© avait ensuite Ă©tĂ© complètement remise en question.

Lors de cette discussion dans la tour Trump en janvier 2017, M. Trump a demandĂ© au chef du FBI de tordre le cou Ă ces affirmations qui lui Ă©taient très dĂ©favorables « au cas oĂą il existerait une seule chance sur 100 qu’elles soient prises au sĂ©rieux par sa femme, Melania », selon James Comey.

Cet Ă©change avec le prĂ©sident « m’a fait revenir au dĂ©but de ma carrière, quand j’Ă©tais procureur face au Milieu », a-t-il ajoutĂ©.

L’ex-chef policier a dĂ©crit une scène digne de la mafia: « Le cercle silencieux qui acquiesce. Le boss qui fait le jour et la nuit. Les serments de fidĂ©litĂ©. La vision du monde selon laquelle tous sont contre nous. Le mensonge gĂ©nĂ©ralisĂ©, qu’il soit petit ou gros, au service d’une sorte de code de loyautĂ© qui place l’organisation au-dessus de la moralitĂ© et de la vĂ©ritĂ© ».

Les mĂ©moires de James Comey, intitulĂ©s « A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership », retracent ses 20 ans de carrière comme procureur Ă New York puis ministre adjoint de la Justice dans le gouvernement de George W. Bush, et chef du FBI entre 2013 et 2017.

Le livre s’est un temps hissĂ© en tĂŞte du classement des prĂ©-ventes d’Amazon, grandement aidĂ© par les messages vengeurs sur Twitter de Donald Trump qui l’avait limogĂ© le 9 mai 2017.

Lors d’une audition extraordinaire au SĂ©nat, James Comey avait rĂ©vĂ©lĂ© les pressions venues de la Maison Blanche, le fait que le prĂ©sident ait exigĂ© sa « loyautĂ© » et qu’il lui ait demandĂ© d’abandonner un volet de l’enquĂŞte portant sur le gĂ©nĂ©ral Michael Flynn, son conseiller Ă la sĂ©curitĂ© nationale, forcĂ© Ă la dĂ©mission.

Le livre sortira le 17 avril.