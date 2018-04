Trump vante le succÃ¨s des frappes en Syrie

« Mission accomplie! »: Donald Trump a clamĂ© samedi la rĂ©ussite des frappes menĂ©es par Washington, Paris et Londres contre le rĂ©gime syrien, en dĂ©pit de leur caractère limitĂ© et de la vive rĂ©action de Moscou qui porte Ă son sommet depuis des annĂ©es la tension entre la Russie et les Etats-Unis.

Une rĂ©union d’urgence du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU est prĂ©vue Ă 15H00 GMT Ă la demande de la Russie, soutien militaire du pouvoir de Bachar al-Assad, qui a jusqu’ici dĂ©noncĂ© cette opĂ©ration sans toutefois riposter.

Les raids, dont la menace planait depuis plusieurs jours et qui ont donnĂ© lieu Ă une intense coordination entre les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, ont Ă©tĂ© lancĂ©s dans la nuit de vendredi Ă samedi en riposte Ă l’attaque chimique du 7 avril Ă Douma, près de Damas, imputĂ©e au rĂ©gime Assad — qualifiĂ© de « monstre » ou « animal » par Donald Trump.

Les frappes ont visĂ© trois sites liĂ©s au programme d’armement chimique syrien près de la capitale et dans le centre du pays.

Cette opération semble avoir été ciblée pour éviter une escalade de la guerre en Syrie, plus complexe que jamais après sept années de conflit et la présence sur le terrain de plusieurs forces étrangères, dont les armées américaine, russe et iranienne.

Ils n’ont fait « aucune victime au sein de la population civile ou de l’armĂ©e syrienne », d’après l’armĂ©e russe, dont les installations sur place ont Ă©tĂ© soigneusement Ă©vitĂ©es.

Toujours selon l’armĂ©e russe, la dĂ©fense antiaĂ©rienne syrienne a interceptĂ© 71 missiles de croisière sur 103. « La campagne de dĂ©sinformation russe a dĂ©jĂ commencĂ© », a rĂ©agi le Pentagone Ă Washington en niant les affirmations russes.

– « FrappĂ© avec succès » –

Le prĂ©sident amĂ©ricain a lui saluĂ© samedi matin sur Twitter une frappe « parfaitement exĂ©cutĂ©e » dont « le rĂ©sultat n’aurait pu ĂŞtre meilleur ». « Mission accomplie! », a lancĂ© Donald Trump — comme son prĂ©dĂ©cesseur George W. Bush en 2003, annonçant, de manière prĂ©maturĂ©e, la fin de la guerre en Irak.

« Nous avons frappĂ© avec succès chaque cible », a renchĂ©ri le Pentagone, estimant que le programme chimique syrien « mettra des annĂ©es Ă s’en remettre » mais sans pouvoir garantir que le rĂ©gime Assad « ne sera pas en mesure de le reconstituer ».

Le ministre français des Affaires Ă©trangères Jean-Yves Le Drian a aussi estimĂ© qu’une « bonne partie de l’arsenal chimique » avait Ă©tĂ© « dĂ©truite ».

Donald Trump a menacĂ©, comme la France, de nouvelles interventions en cas d’autres attaques chimiques. Mais pour l’heure, Washington a clairement dit que l’opĂ©ration Ă©tait terminĂ©e.

La porte-parole du ministère amĂ©ricain de la DĂ©fense Dana White a ainsi confirmĂ© que les Etats-Unis ne cherchaient « pas Ă intervenir dans le conflit en Syrie » mais ont voulu, comme ils l’ont fait il y a un an en pareilles circonstances, faire respecter une ligne rouge quant Ă l’usage d’armes chimiques.

Il Ă©tait 04H00 Ă Damas (01H00 GMT) quand le prĂ©sident amĂ©ricain a annoncĂ©, depuis la Maison Blanche, ces « frappes de prĂ©cision ».

Au mĂŞme moment, de lourdes dĂ©tonations ont rĂ©sonnĂ© dans la capitale syrienne et des colonnes de fumĂ©e ont Ă©mergĂ© depuis le nord-est de la capitale, selon une journaliste de l’AFP. Les frappes ont durĂ© environ 45 minutes.

Face au « danger » d’une « escalade militaire totale », le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU Antonio Guterres a appelĂ© Ă la « retenue ».

Mais Damas, ainsi que ses alliés russe et iranien auxquels Donald Trump a aussi lancé une mise en garde, a vivement protesté contre les frappes occidentales.

– « Agression » et « insulte » –

Le prĂ©sident Assad a dĂ©noncĂ© une « agression » qui ne fait que « renforcer » sa « dĂ©termination Ă continuer de lutter et d’Ă©craser le terrorisme », terme par lequel il dĂ©signe les rebelles. Moscou a Ă©voquĂ© une « insulte » au prĂ©sident Vladimir Poutine, tandis qu’en Iran, le guide suprĂŞme Ali Khamenei a qualifiĂ© les dirigeants amĂ©ricain, français et britannique de « criminels ».

A Damas, les frappes ont galvanisĂ© les partisans du rĂ©gime. Au lever du soleil, plusieurs dizaines d’entre eux se sont rassemblĂ©s sur l’emblĂ©matique place des Omeyyades, au son de klaxons et de musiques patriotiques, arborant des drapeaux syriens, chantant et dansant Ă la gloire de Bachar al-Assad.

« L’histoire retiendra que la Syrie a abattu des missiles, mais pas seulement. Elle a abattu l’arrogance amĂ©ricaine », lançait fièrement Nedher Hammoud, 48 ans.

A la mi-journĂ©e, les mĂ©dias d’Etat ont annoncĂ© l’entrĂ©e de forces de sĂ©curitĂ© du rĂ©gime Ă Douma, l’ultime bastion rebelle dans la Ghouta, près de Damas.

Une mission de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) doit entamer samedi son enquĂŞte sur l’attaque chimique prĂ©sumĂ©e du 7 avril dans cette ville, qui a fait au moins 40 morts selon des secouristes sur place mais a Ă©tĂ© qualifiĂ©e de « fabrication » des rebelles par le rĂ©gime et son alliĂ© russe.

MalgrĂ© les frappes, les enquĂŞteurs vont « poursuivre leur dĂ©ploiement » en Syrie « afin d’Ă©tablir les faits relatifs aux allĂ©gations d’utilisation d’armes chimiques Ă Douma », a assurĂ© l’OIAC, qui n’est toutefois pas en mesure de dĂ©signer l’auteur d’une telle attaque.

Avant les frappes, Washington avait assurĂ© avoir « la preuve » de l’utilisation d’armes chimiques par le rĂ©gime, tandis que la Première ministre britannique Theresa May a assurĂ© que l’intervention occidentale Ă©tait « juste et lĂ©gale ».

Les trois puissances occidentales ont reçu le soutien de l’Arabie saoudite mais aussi de la Turquie, autre acteur de l’Ă©chiquier syrien, dont le prĂ©sident Recep Tayyip Erdogan, qui s’est plusieurs fois affichĂ© avec ses homologues russe et iranien, a saluĂ© une rĂ©ponse « appropriĂ©e » aux « attaques inhumaines » de Damas.