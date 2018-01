Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a assurĂ© jeudi qu’il Ă©tait en faveur d’un « dollar fort » après les propos de son secrĂ©taire au TrĂ©sor Steven Mnuchin qui avaient fortement affaibli le billet vert.

L’euro, qui avait plus tĂ´t dans la journĂ©e dĂ©passĂ© pour la première fois depuis 2014 le seuil symbolique des 1,25 dollar, s’est soudainement dĂ©prĂ©ciĂ© quand ces propos ont Ă©tĂ© rendus public et est repassĂ© sous la barre des 1,24 dollar.

Le dollar « devrait ĂŞtre basĂ© sur la force du pays, nous faisons si bien que notre pays redevient Ă©conomiquement fort (…) et finalement je veux voir un dollar fort », a affirmĂ© M. Trump interrogĂ© par la chaĂ®ne CNBC au Forum Ă©conomique de Davos (Suisse).

Il a ajoutĂ© que les propos de son ministre des finances la veille sur les bienfaits pour les Etats-Unis d’un « dollar plus faible », qui ont fait fortement chuter le billet vert, avaient Ă©tĂ© « pris hors contexte ».

« Je vous dis oĂą je me situe ce qui finalement est très important », a continuĂ© M. Trump. « Je n’aime pas en parler parce que franchement personne ne devrait en parler. Cela devrait ĂŞtre ce que ça devrait et ĂŞtre basĂ© sur la force du pays », a-t-il ajoutĂ©.

Le billet vert est immĂ©diatement remontĂ© après la diffusion de l’extrait de cet interview qui sera diffusĂ© dans son intĂ©gralitĂ© vendredi.

Mercredi en affirmant qu’un « dollar plus faible » Ă©tait « bon » pour les Etats-Unis puisqu’il favorise « le commerce et les opportunitĂ©s », M. Mnuchin avait fait dĂ©gringoler le billet vert qui s’affichait jeudi avant les propos de M. Trump Ă ses plus bas bas niveaux face Ă l’euro depuis la mi-dĂ©cembre 2014.