Tuberculose, Paludisme, VIH… : le Cameroun recherche des nouveaux financements

Manaouda a rassuré son hôte du jour que dès le lendemain et jusqu’à la fin de ce mois, ce dossier sera traité dans ses services avec la plus grande attention. Il a indiqué que la procédure de résiliation sera accélérée au cours de la semaine suivante en même temps que le changement et la mise en place d’une nouvelle équipe. En rappelant que les hôpitaux généraux, l’hôpital central de Yaoundé, Laquintinie de Douala, ont des Centrales à oxygène, il a instruit de créer une structure qui pourra entretenir ces centrales dans la perspective de la mise en place des Usines. Il reste entendu que le problème des 03 audits obligatoires pour chaque programme est pris en compte.

Selon le Minsanté, concernant le VIH/Sida, le taux d’absorption des médicaments est appréciable, cependant, des résistances sont créées par les ruptures de stock. En ce qui concerne l’institution de financement VIH/SIDA, il serait opportun d’engager une réflexion sur l’aspect contamination qui peut être appuyé par l’OMS et l’ONUSIDA dans le cadre de l’atteinte de l’objectif 95% d’ici la fin d’année. S’agissant du Paludisme, c’est la contrepartie nationale qui n’arrive pas à temps et handicape ce programme, car la Centrale Nationale des Médicaments (CENAME) et les autres sectoriels n’ont pas reversés les fonds régionaux escomptés. Quant à la Tuberculose, les résultats ne sont plus à la hauteur car, 50% des cas diagnostiqués seront couverts par la prochaine subvention qui commencera en janvier.

Le Minsanté, en concluant son propos, a recommandé à ses collaborateurs de se rendre au Comité national de lutte contre le Sida (CNLS) afin d’avoir une vision sur la situation des Ressources (les fonds de financement additionnels l’orientation du budget ainsi que les fonds de contrepartie).