Tunisie: 200 arrestations et des dizaines de blessés après une nouvelle nuit de heurts

Plus de 200 personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es et des dizaines blessĂ©es lors d’une nouvelle nuit de troubles Ă travers la Tunisie, alimentĂ©s par une grogne sociale persistante et de rĂ©centes mesures d’austĂ©ritĂ©.

Des manifestations pacifiques sporadiques ont dĂ©butĂ© la semaine dernière dans le pays contre la hausse des prix et un budget d’austĂ©ritĂ© entrĂ© en vigueur le 1er janvier, prĂ©voyant des augmentations d’impĂ´ts.

La contestation a dĂ©gĂ©nĂ©rĂ© en Ă©meutes dans la nuit de lundi Ă mardi, notamment Ă Tunis et Ă Tebourba, Ă l’ouest de la capitale, oĂą des heurts ont Ă©clatĂ© après la mort d’un homme durant une manifestation.

Dans la nuit de mardi Ă mercredi, 49 policiers ont Ă©tĂ© blessĂ©s, 206 personnes arrĂŞtĂ©es, et des fourrières ont Ă©tĂ© attaquĂ©es, a indiquĂ© le porte-parole du ministère de l’IntĂ©rieur Khlifa Chibani qui a accusĂ© les casseurs d’avoir Ă©tĂ© payĂ©s par des meneurs politiques.

« Il y a des actes de pillage et de vol, mais aussi un message politique de la part d’un pan de la population qui n’a plus rien Ă perdre et qui se sent ignoré » sept ans après une rĂ©volution qui rĂ©clamait travail et dignitĂ©, estime le politologue Selim Kharrat.

Il souligne que nombre de bâtiments publics, symboles de l’Etat, ont Ă©tĂ© pris pour cibles, tandis que le gouvernement « qui n’a aucune marge financière, a pour le moment pris position assez fermement contre les protestataires ».

– Pillages –

Un supermarchĂ© de la banlieue sud de Tunis a Ă©tĂ© pillĂ© mardi soir par des jeunes qui ont volĂ© argent et marchandises, selon Mohamed Baccouche, directeur adjoint d’exploitation de Carrefour.

L’armĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©e autour de banques, Postes et autres bâtiments gouvernementaux sensibles dans les principales villes du pays, a indiquĂ© le ministère de la DĂ©fense Ă l’AFP.

A Sidi Bouzid, ville dĂ©favorisĂ©e du centre du pays d’oĂą Ă©tait partie en dĂ©cembre 2010 la contestation sociale marquant le dĂ©but des Printemps arabes, des jeunes ont coupĂ© des routes, jetĂ© des pierres et la police a rĂ©pliquĂ© Ă coups de gaz lacrymogènes une bonne partie de la nuit, a indiquĂ© un correspondant de l’AFP.

Des incidents ont Ă©galement eu lieu Ă Kasserine (centre), Gafsa (sud), Jedaida (nord) et dans plusieurs quartiers populaires de Tunis, ont constatĂ© des correspondants de l’AFP, mais le calme Ă©tait revenu mercredi matin dans l’ensemble du pays.

A Tebourba, Ă 30 km Ă l’ouest de Tunis, des heurts ont Ă©clatĂ© mardi après que des jeunes sont descendus par centaines dans les rues après l’enterrement d’un homme dĂ©cĂ©dĂ© lors de heurts la nuit prĂ©cĂ©dente. Les manifestants accusent la police de l’avoir tuĂ©, ce que dĂ©ment le ministère de l’IntĂ©rieur.

Après plusieurs annĂ©es de marasme Ă©conomique et d’embauches massives dans la fonction publique, la Tunisie est confrontĂ©e Ă d’importantes difficultĂ©s financières. L’inflation a dĂ©passĂ© les 6% fin 2017 tandis que dette et dĂ©ficit commercial atteignent des niveaux inquiĂ©tants.

– Hausse des prix –

Tunis a obtenu en 2016 une nouvelle ligne de crĂ©dits du Fonds monĂ©taire international (FMI), d’un montant de 2,4 milliards d’euros sur quatre ans, en Ă©change d’un programme visant Ă rĂ©duire les dĂ©ficits.

Mardi soir, un dĂ©putĂ© d’opposition, Adnane Hajji, a justifiĂ© les violences, lançant devant l’AssemblĂ©e: « si le gouverneur vole, Ă©videmment que le peuple va voler ».

En réaction, le parti islamiste Ennahda, membre de la coalition au pouvoir, a « mis en garde » ceux qui « fournissent une couverture politique justifiant les actes de violence et de vandalisme ».

Le puissant syndicat UGTT, a condamné « la violence et le pillage », appelant à « protester de manière pacifique. »

Les militants de la campagne « Fech Nestannew » (Qu’est-ce qu’on attend, ndlr) lancĂ©e en dĂ©but d’annĂ©e pour protester contre les hausses de prix ont appelĂ© Ă manifester massivement vendredi.

Ils rĂ©clament une rĂ©vision de la loi de finances, qui a augmentĂ© la TVA et crĂ©e diffĂ©rentes autres taxes, ainsi qu’une meilleure couverture sociale pour les familles en difficultĂ© et une lutte plus efficace contre la corruption.

Le mois de janvier est traditionnellement marquĂ© par une mobilisation sociale depuis la rĂ©volution de 2011. Le contexte est particulièrement tendu cette annĂ©e Ă l’approche des premières Ă©lections municipales de l’après rĂ©volution prĂ©vues en mai.