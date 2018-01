Tunisie: 3e nuit de heurts, plus de 300 arrestations

Plus de 300 personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es ces dernières 24 heures en Tunisie, oĂą des heurts entre manifestants et policiers ont eu lieu pour la troisième nuit consĂ©cutive, ont indiquĂ© jeudi les autoritĂ©s, portant Ă plus de 500 le nombre d’interpellations en deux jours.

Les troubles, alimentĂ©s par une grogne sociale, ont Ă©clatĂ© lundi alors que s’approche le septième anniversaire de la rĂ©volution tunisienne, qui rĂ©clamait travail et dignitĂ© et a chassĂ© du pouvoir le dictateur Zine el Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011.

Mercredi, 328 personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es pour des vols, pillages, incendies volontaires et blocages de route commis au cours des derniers jours, a indiquĂ© Ă l’AFP le porte-parole du ministère de l’IntĂ©rieur, Khalifa Chibani, selon qui l’intensitĂ© des violences » a toutefois « diminuĂ© par rapport aux jours prĂ©cĂ©dents ».

Mardi, 237 personnes avaient déjà été interpellées, selon la même source.

Dans la nuit de mercredi Ă jeudi, des heurts ont de nouveau eu lieu dans plusieurs villes du pays, dont Siliana (nord-ouest), Kasserine (centre) et Ă Tebourba, Ă 30 km Ă l’ouest de Tunis.

Des jeunes ont jetĂ© des pierres et des cocktails Molotov sur les forces de l’ordre Ă Siliana, et tentĂ© de s’introduire dans un tribunal, a constatĂ© un correspondant de l’AFP. La police avait ripostĂ© par des tirs de grenades lacrymogènes.

Des échauffourées ont également eu lieu dans certains quartiers de Tunis.

A Kasserine, une rĂ©gion dĂ©favorisĂ©e, des jeunes ont tentĂ© de bloquer les routes avec des pneus en feu et ont jetĂ© des pierres sur des agents sĂ©curitaires, selon un correspondant de l’AFP.

Plusieurs dizaines de manifestants sont aussi descendus dans la rue Ă Tebourba, oĂą a Ă©tĂ© enterrĂ© mardi l’homme dĂ©cĂ©dĂ© lors de heurts dans la nuit de lundi. La police a ripostĂ© par des tirs massifs de lacrymogène, a indiquĂ© un habitant.

Le principal poste de police de Thala (nord) a été incendié, a encore indiqué M. Chibani, ajoutant que 21 policiers avaient été blessés à travers le pays.

Aucun bilan d’éventuels blessĂ©s parmi les protestataires n’a pu ĂŞtre obtenu.

Ces troubles font suite Ă des manifestations pacifiques contre la hausse des prix.

La grogne sociale persistante face au marasme Ă©conomique et Ă une inflation en hausse a Ă©tĂ© exacerbĂ©e par l’entrĂ©e en vigueur d’un budget comprenant des hausses d’impĂ´ts et de taxes.

Les militants de la campagne « Fech Nestannew » (Qu’est-ce qu’on attend, ndlr), qui rĂ©clame une rĂ©vision de la loi de finances 2018, ont appelĂ© Ă manifester massivement vendredi.