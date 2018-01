Tunisie: 778 arrestations depuis le déclenchement des troubles

Près de 780 personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es en Tunisie depuis le dĂ©clenchement lundi des troubles sociaux alimentĂ©s par des mesures d’austĂ©ritĂ©, a prĂ©cisĂ© vendredi le porte-parole du ministère de l’IntĂ©rieur Khlifa Chibani sur la radio privĂ©e MosaĂŻque FM.

Le mouvement « Fech Nestannew » (« Qu’est-ce qu’on attend »), qui a lancĂ© en dĂ©but d’annĂ©e la contestation contre la hausse des prix, a appelĂ© de son cĂ´tĂ© Ă une nouvelle mobilisation vendredi.

Selon M. Chibani, aucun acte de violence, de vol ou de pillage n’a Ă©tĂ© enregistrĂ© dans la soirĂ©e de jeudi dans le pays. Il a affirmĂ© que les heurts entre jeunes et policiers avaient Ă©tĂ© « limitĂ©s » et « sans gravité ».

Il a pourtant ajouté que 151 personnes impliquées dans des actes de violence ont été arrêtées jeudi, portant le total des arrestations à 778 depuis lundi.

Selon un correspondant de l’AFP Ă Siliana, une ville du nord-ouest, des dizaines de jeunes ont jetĂ© des pierres durant environ trois heures dans la nuit de jeudi Ă vendredi sur des agents des forces de sĂ©curitĂ© qui ont ripostĂ© par des tirs de gaz lacrymogènes.

La situation est en revanche restĂ©e calme Ă Kasserine, Thala et Ă Sidi Bouzid, dans le centre dĂ©favorisĂ© du pays, ainsi qu’Ă Tebourba, ville Ă 30 km Ă l’ouest de la capitale, marquĂ©e par de nombreuses manifestations et heurts ces derniers jours, ont rapportĂ© des correspondants de l’AFP et de mĂ©dias locaux. Un protestataire est mort Ă Tebourba lors des heurts dans la nuit de lundi.

La banlieue de Tunis est aussi restée calme dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les troubles alimentĂ©s par une grogne sociale persistante ont Ă©clatĂ© lundi, Ă l’approche du septième anniversaire de la chute du dictateur Zine el Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011, chassĂ© du pouvoir par une rĂ©volution rĂ©clamant notamment « travail », « dignité » et la fin de la corruption.

Le mois de janvier est traditionnellement marquĂ© par une mobilisation sociale en Tunisie depuis la rĂ©volution de 2011. Le contexte est particulièrement tendu cette annĂ©e Ă l’approche des premières Ă©lections municipales de l’après-rĂ©volution, plusieurs fois reportĂ©es et prĂ©vues en mai.