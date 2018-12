Tunisie: appel à juger les tortionnaires et réformer la sécurité

L’instance tunisienne chargée de rendre justice aux victimes des dictatures a appelé vendredi lors de son congrès final à soutenir les tribunaux jugeant tortionnaires et corrompus, et à réformer le secteur de la sécurité et de la magistrature.

Créée en 2014, dans le sillage de la chute de Ben Ali en 2011, l’Instance Vérité et Dignité (IVD) doit présenter avant la fin de son mandat le 31 décembre des recommandations pour asseoir le démocratisation de la Tunisie, seule rescapée du Printemps arabe.

« L’instance va recommander la préservation de la mémoire et la protection du processus judiciaire », a déclaré sa présidente, Sihem ben Sedrine, appelant les autorités à soutenir les chambres spécialisées jugeant les abus commis entre 1955 et 2013.

Elle a appelé à « assainir (le secteur) de la sécurité et de la magistrature », et indemniser « les victimes: ce n’est pas une faveur cela revêt un aspect moral plus que matériel », selon elle.

Mme ben Sedrine a insisté sur l’importance que les « voleurs en cols blancs » dont nombre « se trouvent toujours en Tunisie » soient amenés à « rendre l’argent au peuple ». Dix personnalités ayant signé via l’IVD des accords de réconciliation ont commencé à rembourser d’importantes sommes.

Présentant jusqu’à samedi le bilan de quatre ans de travail sur les violations des droits de l’Homme commises sous le régime de Habib Bourguiba et Zine el Abidine Ben Ali, l’IVD a indiqué avoir recensé environ 25.000 « violations graves » contre 19.252 victimes.

Signe de l’isolement dans lequel a travaillé cette instance, aucun représentant du gouvernement ni de la présidence de la République n’a assisté aux travaux de ce congrès final de l’IVD, a constaté l’AFP.

En revanche, deux manifestations ont été organisées — la première, hostile à l’IVD que les protestataires ont accusée de mener « une justice vindicative » et falsifier les faits, la deuxième composée de dizaines de personnes brandissant des portraits des victimes, jurant de « continuer le combat » des « martyrs ».

Assassinats, viols, exils forcés, corruption: l’IVD a auditionné près de 49.000 victimes.

Les régions de Gafsa (sud) et de Kasserine (centre-ouest) sont les plus touchées, et les femmes représentent 25% des victimes de ces violations.

Au total 54 affaires concernant 472 victimes ont fait l’objet d’instructions judiciaires pour être jugées devant l’une des 13 cours spécialisées mise en place à cet effet.

Vingt procès ont déjà débuté, dans lesquelles des preuves permettent de remonter toute la chaîne de commandement, mais très peu d’accusés se sont présentés à la barre.

L’IVD doit remettre ses recommandations finales avant le 31 décembre au président de la République, Béji Caïd Essebsi, au Premier ministre Youssef Chahed et au président du Parlement, Mohammed Ennaceur.