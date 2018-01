Tunisie : Des heurts entre manifestants et forces de l’ordre

Des heurts ont opposĂ© des manifestants antigouvernementaux aux forces de police mardi dans la capitale, Tunis, et d’autres villes du pays, au lendemain de la mort d’une personne dans des protestations similaires.Des manifestations avaient eu lieu dans au moins douze villes de Tunisie, lundi, dont les stations touristiques de Sousse et de Hammamet, contre des hausses des prix et des impĂ´ts imposĂ©es par le gouvernement pour rĂ©duire le dĂ©ficit des comptes publics et contenter les crĂ©anciers internationaux du pays.

Mardi à Tunis, les policiers ont fait usage de gaz lacrymogènes dans deux quartiers ainsi que contre une foule qui envahissait un supermarché de la chaîne Carrefour, a rapporté un témoin. On ne signalait aucun blessé.

De nouveaux heurts ont Ă©tĂ© signalĂ©s Ă Tebourba, ville Ă 40 km Ă l’ouest de Tunis, lĂ mĂŞme oĂą un manifestant avait Ă©tĂ© tuĂ© lundi, ont rapportĂ© des tĂ©moins. Des soldats patrouillaient dans Tebourba ainsi qu’Ă Jelma, une ville du centre du pays oĂą ont Ă©tĂ© signalĂ©es lĂ aussi des Ă©chauffourĂ©es.

Selon le ministère de l’IntĂ©rieur, 44 personnes ont Ă©tĂ© interpellĂ©es Ă travers le pays pour port d’armes blanches et divers faits de violence.

« Ce qui s’est produit n’a rien Ă voir avec la dĂ©mocratie ou des manifestations contre des hausses de prix », a dĂ©noncĂ© Khelifa Chibani, porte-parole du ministère. « Hier, des manifestants ont incendiĂ© deux postes de police, ils ont pillĂ© des magasins, des banques et endommagĂ© des biens publics et privĂ©s dans de nombreuses villes. »

Le Front populaire, coalition de l’opposition tunisienne, avait appelĂ© dans la journĂ©e Ă la poursuite du mouvement de contestation contre le budget 2018, considĂ©rĂ© comme « injuste ».

Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du puissant syndicat Union gĂ©nĂ©rale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a rĂ©clamĂ© pour sa part une augmentation du salaire minimum et de l’aide aux familles nĂ©cessiteuses, selon l’agence de presse tunisienne (TAP).

ConfrontĂ© Ă la baisse de la frĂ©quentation touristique et des investissements Ă©trangers, le gouvernement tunisien dit n’avoir d’autre solution que ces hausses de prix pour tenter de rĂ©duire le dĂ©ficit public et satisfaire aux exigences des partenaires financiers de Tunis, Fonds monĂ©taire international (FMI) en tĂŞte qui a nĂ©gociĂ© l’an dernier une ligne de crĂ©dit de 2,8 milliards de dollars en Ă©change de rĂ©formes Ă©conomiques.

Mais l’entrĂ©e en vigueur, le 1er janvier, de ces hausses portant notamment sur les carburants, les ventes de voiture, les services de tĂ©lĂ©phonie et d’accès Ă internet ou les nuitĂ©es en hĂ´tel a dĂ©bouchĂ© sur un mouvement de contestation.

La chute du dinar tunisien, qui est passé lundi pour la première fois au-dessus du seuil symbolique de trois dinars pour un euro, accentue les difficultés.

L’opposition accuse le gouvernement conduit par Youssef Chahed de cibler injustement les pauvres et les classes moyennes par ces mesures d’austĂ©ritĂ©.

Le Premier ministre a pour sa part lancé un appel au calme, annonçant une amélioration de la conjoncture économique cette année. Admettant le droit de ses compatriotes à manifester, il a en revanche déclaré que les violences étaient inacceptables.