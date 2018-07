Tunisie: feu vert du FMI pour le versement d’une tranche de prêt

Le Fonds monétaire international (FMI) a validé vendredi le versement d’une nouvelle tranche de prêt à la Tunisie pour un montant de 249,1 millions de dollars.

Cela porte au total les déboursements du FMI à Tunis à 1,14 milliard de dollars dans le cadre du programme d’aide sur quatre ans signé en 2016 en échange de réformes économiques.

La Tunisie, en difficulté financière après plusieurs années de marasme économique, notamment dû à la chute du tourisme après une série d’attentats en 2015, a obtenu en mai 2016 un prêt du FMI de 2,9 milliards de dollars sur quatre ans.

« Le programme de réforme du gouvernement vise à affermir la reprise en réduisant les déséquilibres macroéconomiques, en assurant une protection sociale adéquate et en encourageant la création d’emplois par le secteur privé », a souligné l’organisation dans un communiqué.

Le FMI précise aussi que « des réformes propices à la croissance et soucieuses de la dimension sociale contribueront à réduire les déficits budgétaire et courant, à inverser l’accumulation de la dette, ainsi qu’à accroître l’investissement et les dépenses sociales ».

Enfin, le Fonds insiste une nouvelle fois sur le fait que « la politique monétaire doit continuer d’être axée sur la maîtrise de l’inflation ».