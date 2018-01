Tunisie: nouveaux heurts au nord-ouest, calme dans le reste du pays

La soirĂ©e Ă©tait calme jeudi en Tunisie sauf Ă Siliana (nord-ouest) oĂą de nouveaux heurts sporadiques entre des jeunes et des policiers ont eu lieu, au quatrième jour d’une contestation alimentĂ©e par des mesures d’austĂ©ritĂ©.

Des dizaines de jeunes sont descendus jeudi soir dans les rues et jetĂ© des pierres sur des agents sĂ©curitaires qui ont ripostĂ© par des tirs de gaz lacrymogène, a constatĂ© un correspondant de l’AFP.

Mais la situation Ă©tait calme Ă Sidi Bouzid, ainsi qu’Ă Kasserine, autre ville du centre dĂ©favorisĂ© du pays, et Ă Tebourba, Ă 30 km Ă l’ouest de la capitale, oĂą un protestataire est dĂ©cĂ©dĂ© lors des heurts dans la nuit de lundi, ont indiquĂ© des correspondants de l’AFP.

Les troubles alimentĂ©s par une grogne sociale persistante ont Ă©clatĂ© lundi, Ă l’approche du septième anniversaire de la chute du dictateur Zine el Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011, chassĂ© du pouvoir par une rĂ©volution rĂ©clamant notamment travail et dignitĂ©.

Le mois de janvier est traditionnellement une pĂ©riode de mobilisation sociale en Tunisie, oĂą le contexte est particulièrement tendu cette annĂ©e en raison de hausses de prix, et des Ă©lections municipales -les premières de l’après-rĂ©volution- prĂ©vues en mai.

Depuis lundi, les troubles se déroulent essentiellement à la tombée de la nuit. Quelques manifestations pacifiques ont par ailleurs eu lieu de jour.

Jeudi midi, plusieurs dizaines de chĂ´meurs se sont rassemblĂ©s dans le centre de Sidi Bouzid, ville pauvre du centre du pays d’oĂą Ă©tait parti le soulèvement de fin 2010, selon un correspondant de l’AFP.

Le mouvement « Fech Nestannew » (« Qu’est-ce qu’on attend »), qui a lancĂ© en dĂ©but d’annĂ©e la contestation contre la hausse des prix, a appelĂ© Ă une nouvelle mobilisation vendredi.

– « Vandalisme » –

Les pillages et Ă©meutes nocturnes ont obligĂ© l’armĂ©e Ă se dĂ©ployer autour de nombreuses banques, sièges des impĂ´ts et autres bâtiments sensibles.

Dans une tentative de rĂ©pondre Ă la poussĂ©e de fièvre sociale, les principaux partis politiques et organisations syndicales et patronales se rĂ©uniront samedi, a indiquĂ© la prĂ©sidence tunisienne. Le gouvernement s’est jusque-lĂ montrĂ© ferme, condamnant le « vandalisme » et accusant les manifestants d’ĂŞtre manipulĂ©s par l’opposition.

Trois responsables locaux du Front populaire, parti de gauche, ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s jeudi Ă Gafsa sur la base d’un tĂ©moignage les accusant d’avoir discutĂ© avec des jeunes qui ont ensuite incendiĂ© un commissariat, a indiquĂ© un cadre du parti.

La veille, la police de Kasserine avait indiquĂ© Ă un correspondant de l’AFP avoir arrĂŞtĂ© un leader politique de gauche avec quelque 2.000 dinars en poche destinĂ©s Ă rĂ©munĂ©rer des agitateurs.

Mercredi, 328 personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es pour des vols, pillages, incendies volontaires et blocages de route commis au cours des derniers jours, a indiquĂ© jeudi Ă l’AFP le porte-parole du ministère de l’IntĂ©rieur, Khalifa Chibani.

Mais selon M. Chibani, « l’intensitĂ© des violences a diminuĂ© par rapport aux jours prĂ©cĂ©dents » et plus de 600 personnes ont Ă©tĂ© interpellĂ©es depuis lundi, selon la mĂŞme source.

La Tunisie est en Ă©tat d’urgence depuis plus de deux ans -une mesure prise après une sĂ©rie d’attaques jihadistes- et les forces de l’ordre disposent de pouvoirs d’exception.

– « Cela fait sept ans qu’on attend!’ –

Dans la nuit de mercredi Ă jeudi, des heurts avaient notamment eu lieu Ă Kasserine et Sidi Bouzid, Ă Tebourba et dans plusieurs quartiers de Tunis.

A Tebourba, ville agricole oĂą les infrastructures sont dĂ©faillantes et les perspectives d’emploi rares, l’AFP a pu constater l’amertume de nombreux habitants. « Cela fait sept ans qu’on attend, sans rien voir venir. On a eu la libertĂ©, c’est vrai, mais nous sommes plus affamĂ©s qu’avant », lâche Walid, un chĂ´meur père de deux enfants, montrant ses poches vides.

Les dessertes ferroviaires ont Ă©tĂ© annulĂ©es dans certaines zones après qu’un train a Ă©tĂ© attaquĂ© en banlieue sud de Tunis mercredi soir, selon des mĂ©dias locaux.

« Afin d’amĂ©liorer le pouvoir d’achat des citoyens », le syndicat patronal Utica a annoncĂ© avoir avancĂ© la date des soldes de 10 jours, au 20 janvier, en consultation avec le ministère du Commerce.

Après plusieurs annĂ©es de marasme Ă©conomique et d’embauches massives dans la fonction publique, la Tunisie, confrontĂ©e Ă d’importantes difficultĂ©s financières, a obtenu en 2016 un nouveau prĂŞt du Fonds monĂ©taire international (FMI), de 2,4 milliards d’euros sur quatre ans, en Ă©change d’un programme visant Ă rĂ©duire les dĂ©ficits.

En dĂ©pit d’une reprise de la croissance, le dinar a dĂ©vissĂ© ces derniers mois face au dollar, l’inflation a dĂ©passĂ© les 6% fin 2017 et le budget de cette annĂ©e prĂ©voit de nouveaux impĂ´ts et des hausses de TVA qui viennent encore renchĂ©rir le coĂ»t de la vie.