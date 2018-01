Tunisie: réunion sans annonce concrète après des troubles sociaux

Le prĂ©sident tunisien BĂ©ji CaĂŻd Essebsi a rencontrĂ© samedi les responsables des partis au pouvoir, de la centrale syndicale et du patronat pour discuter des moyens de sortir de la crise après des troubles alimentĂ©s par des mesures d’austĂ©ritĂ©, mais aucune mesure concrète n’a Ă©tĂ© annoncĂ©e.

Les partis au pouvoir, essentiellement Nidaa Tounès et le mouvement islamiste Ennahdha Ă©taient prĂ©sents Ă cette rĂ©union qui a durĂ© environ deux heures mais Ă l’issue de laquelle aucune mesure concrète n’a Ă©tĂ© annoncĂ©e, a constatĂ© une journaliste de l’AFP.

« Nous avons parlĂ© de la situation gĂ©nĂ©rale du pays et des rĂ©formes surtout socio-Ă©conomiques qui doivent ĂŞtre prises pour dĂ©passer les problèmes actuels », a indiquĂ© Ă la presse la prĂ©sidente de l’Utica Wided Bouchamaoui.

« Il y a eu des propositions pour sortir de cette tension mais pas pour faire tomber la loi des finances » de 2018, Ă l’origine de la grogne sociale, a dĂ©plorĂ© Rached Ghannouchi, chef d’Ennahdha, sans prĂ©ciser la teneur de ces propositions.

Alors que la Tunisie marque dimanche le 7e anniversaire de sa rĂ©volution qui a mis fin Ă des annĂ©es de dictature, un mouvement de contestation sociale a Ă©clatĂ© dimanche dans plusieurs villes après l’entrĂ©e en vigueur du budget 2018 qui prĂ©voit des hausses de prix.

Il a ensuite dĂ©gĂ©nĂ©rĂ© en Ă©meutes après la mort d’un homme durant une manifestation Ă Tebourba Ă l’ouest de Tunis. Durant les protestations, au total 803 personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es, a indiquĂ© samedi Ă l’AFP le porte-parole du ministère de l’IntĂ©rieur Khlifa Chibani. Dans la nuit de vendredi Ă samedi, « aucune attaque contre les biens publics ou privĂ©s n’a Ă©tĂ© enregistrĂ©e », selon lui.

Selon des correspondants de l’AFP, aucune manifestation n’a eu lieu dans la nuit dans la majoritĂ© des villes Ă l’exception de Sidi Bouzid (centre), point de dĂ©part de la rĂ©volution de 2011, oĂą de petits groupes sont descendus dans les rues avant d’ĂŞtre rapidement dispersĂ©s Ă coups de gaz lacrymogènes.

Le calme est revenu globalement dans le pays depuis jeudi soir Ă l’exception de protestations mineures.

Les 803 personnes arrĂŞtĂ©es sont soupçonnĂ©es d’ĂŞtre impliquĂ©es dans des actes de violence, de vol et de pillage, selon le ministère de l’IntĂ©rieur. Quelque 97 membres des forces de l’ordre et de la protection civile ont Ă©tĂ© au total blessĂ©s, a ajoutĂ© M. Chibani.

Aucun bilan d’éventuels blessĂ©s parmi les protestataires n’a pu ĂŞtre obtenu auprès des autoritĂ©s.

Le mois de janvier est traditionnellement une période de mobilisation sociale en Tunisie, où le contexte est particulièrement tendu cette année en raison de hausses de prix très critiquées.

AdoptĂ© Ă la fin de l’annĂ©e dernière, le budget 2018 augmente notamment la TVA, les impĂ´ts sur la tĂ©lĂ©phonie ou l’immobilier et certains droits d’importation, et instaure une contribution sociale de solidaritĂ© sur les bĂ©nĂ©fices et les salaires pour renflouer les caisses sociales.