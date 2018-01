Tunisie: un mort en marge de heurts nocturnes

Un homme est dĂ©cĂ©dĂ© dans la nuit de lundi Ă mardi en marge de heurts nocturnes en Tunisie, alors que le pays est secouĂ© depuis plusieurs jours par de nouveaux troubles sociaux alimentĂ©s par des mesures d’austĂ©ritĂ©, sept ans après sa rĂ©volution.

Des dizaines de personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es, onze agents de police blessĂ©s et plusieurs bâtiments publics endommagĂ©s lors de heurts qui ont touchĂ© plusieurs villes tunisiennes dans la nuit, selon le ministère de l’IntĂ©rieur.

Une autopsie doit avoir avoir lieu mardi pour dĂ©terminer la cause du dĂ©cès d’un homme de 43 ans Ă Tebourba, au sud de Tunis, oĂą des Ă©chauffourĂ©es ont eu lieu dans la nuit, selon les porte-paroles des ministères de la SantĂ© et de l’IntĂ©rieur.

Le ministère de l’IntĂ©rieur a dĂ©menti que cet homme a Ă©tĂ© tuĂ© par la police, soulignant qu’il ne portait aucune marque de violence. Selon son porte-parole Khlifa Chibani, il souffrait de « problèmes respiratoires ».

« (Lundi) soir, nous n’avons pas vu des protestations mais des gens qui cassent, volent et agressent les Tunisiens », a affirmĂ© le Premier ministre tunisien Youssef Chahed sur les ondes de la radio privĂ©e MosaĂŻque FM.

« Nous disons aux casseurs et Ă ceux qui les incitent que, pour le gouvernement, la seule solution est d’appliquer la loi. Le gouvernement est prĂŞt Ă Ă©couter mais chaque personne voulant manifester doit le faire de manière pacifique », a-t-il prĂ©venu.

Ces incidents interviennent au moment oĂą un mouvement de grogne sociale se fait entendre en Tunisie, notamment contre la hausse de la TVA et des contributions sociales entrĂ©e en vigueur au 1er janvier et prĂ©vue dans un budget 2018 d’austĂ©ritĂ©.

Un appel à manifester mardi à partir de midi (11H00 GMT) dans le centre de Tunis a été lancé par plusieurs organisations.

– ‘Violence et pillage’ –

Les incidents nocturnes ont entraĂ®nĂ© l’arrestation d’au moins 44 personnes, dont 16 Ă Kasserine, ville pauvre du centre du pays, et 18 dans des quartiers populaires près de Tunis, a indiquĂ© le porte-parole du ministère de l’IntĂ©rieur Ă la radio privĂ©e Shems FM.

Des locaux des forces de sĂ©curitĂ© et la sous-prĂ©fecture de Hamma (sud) ont Ă©tĂ© endommagĂ©s, a ajoutĂ© M. Chibani selon lequel ces troubles « n’ont rien Ă voir avec la dĂ©mocratie ou les revendications sociales ».

D’après le porte-parole de la SuretĂ© nationale, « onze agents ont Ă©tĂ© blessĂ©s par des jets de pierre, des projectiles solides et des cocktails Molotov et quatre vĂ©hicules de police endommagĂ©s » lors des Ă©chauffourĂ©es de la nuit.

« Ces mouvements ont lieu pour soi disant protester contre la hausse des prix et la loi de finances 2018 mais, en rĂ©alitĂ©, (des gens) s’attaquent aux policiers et commettent des actes de violence et de pillage », a indiquĂ© Walid Ben Hkima Ă l’AFP.

A Kasserine, quelques dizaines de jeunes ont incendiĂ© des pneus et jetĂ© des pierres sur des agents de sĂ©curitĂ©, qui ont rĂ©pliquĂ© par des gaz lacrymogènes, a indiquĂ© un correspondant de l’AFP.

A Sidi Bouzid (centre), d’oĂą Ă©tait partie en dĂ©cembre 2010 la contestation sociale qui avait marquĂ© le dĂ©but des printemps arabe, des routes ont Ă©tĂ© bloquĂ©es par des pierres et des pneus, selon un autre correspondant de l’AFP.

Lundi matin, une manifestation pacifique contre la hausse des prix avait eu lieu dans cette ville fortement mobilisée.

Dimanche soir Ă Tunis, la police avait par ailleurs dispersĂ© des jeunes protestataires membres de la campagne citoyenne « Fech Nestannew » (Qu’est-ce qu’on attend?, en arabe tunisien) qui s’Ă©taient rassemblĂ©s près du ministère de l’IntĂ©rieur pour exiger l’annulation de l’augmentation des prix.

Ils rĂ©clamaient aussi la libĂ©ration de plusieurs membres de leur mouvement, interpellĂ©s selon eux pour avoir distribuĂ© des tracts appelant Ă manifester ou pour des graffitis dĂ©nonçant les mesures d’austĂ©ritĂ©.

Le mois de janvier est traditionnellement marquĂ© par une mobilisation sociale en Tunisie depuis la rĂ©volution de 2011, et le contexte est particulièrement tendu cette annĂ©e Ă l’approche des premières Ă©lections municipales de l’après-rĂ©volution, plusieurs fois reportĂ©es et prĂ©vues en mai.