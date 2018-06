Turquie: cinq scénarios pour les élections

La Turquie vote dimanche lors d’un double scrutin présidentiel et législatif considéré comme un défi électoral majeur pour le président Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis quinze ans.

Le 24 juin, la question sera surtout de savoir si M. Erdogan remporte la présidentielle dès le premier tour et s’il maintient la majorité de son parti, l’AKP, au parlement.

Si aucun candidat ne remporte plus de 50% des voix dès le premier tour de la présidentielle, un second tour se tiendra le 8 juillet.

Voici plusieurs scénarios envisageables.

– Victoire nette d’Erdogan –

SCENARIO: M. Erdogan remporte la présidentielle au premier tour, l’AKP reste majoritaire au parlement.

C’est le scénario que l’actuel chef de l’Etat souhaitait obtenir lorsque, mi-avril, il a convoqué les élections un an et demi avant leur date prévue, espérant prendre l’opposition au dépourvu.

Mais si M. Erdogan semblait alors confiant, la probabilité de voir ce scénario se réaliser a nettement reculé, avec la dégradation de la situation économique et un nouvel élan trouvé par l’opposition.

Erdogan « s’attendait à renforcer son pouvoir », notamment grâce à une révision constitutionnelle qui renforce considérablement les pouvoirs du président et dont les principales dispositions entrent en vigueur après les élections, « mais n’a pas le soutien majoritaire des électeurs turcs », estiment des analystes du Center for American Progress.

– Un second tour incertain –

SCENARIO: Lors de la présidentielle, l’opposition contraint M. Erdogan à un second tour.

Si M. Erdogan semble certain d’obtenir le plus de voix dimanche, il est possible qu’il ne remporte pas la présidentielle dès le premier tour.

Son rival le plus en vue, Muharrem Ince, candidat du CHP, principal parti d’opposition, a mené une campagne étonnamment solide. Avec les autres candidats, l’opposition peut peser suffisamment pour provoquer un second tour.

Des analystes estiment que M. Erdogan resterait le favori dans ce scénario.

Mais si l’AKP perd sa majorité lors des législatives qui se joueront en un seul tour dimanche, « M. Erdogan aborderait le second tour avec sa traditionnelle image de maîtrise et d’invincibilité sérieusement écornée », selon Kemal Kirisci de la Brookings Institution.

– Victoire à la Pyrrhus –

SCENARIO: M. Erdogan remporte la présidentielle, l’AKP perd le contrôle du parlement.

« Le résultat le plus probable, aujourd’hui, est une victoire d’Erdogan et un parlement disputé », selon Aaron Stein, de l’Atlantic Council.

Ce scénario plongerait la Turquie dans une période de profonde incertitude, secouerait la confiance en l’économie turque et provoquerait potentiellement de nouvelles élections.

Ironiquement, l’opposition est aidée par des amendements portés par l’AKP, qui ont permis au CHP de s’allier avec trois autres partis pour les législatives, ce qui pourrait renforcer la présence de l’opposition au parlement.

Beaucoup dépendra de la capacité du parti prokurde HDP, une formation fermement anti-Erdogan qui se présente seule, à obtenir les 10% de votes nécessaires pour entrer au parlement.

L’AKP a déjà perdu sa majorité absolue une fois, lors des législatives de juin 2015. M. Erdogan avait alors rapidement convoqué de nouvelles élections pour la récupérer, signalant clairement qu’il ne s’accommoderait pas de coalitions.

Mais, en vertu de la réforme constitutionnelle adoptée en avril 2017, M. Erdogan serait en théorie contraint de remettre aussi la présidentielle en jeu pour convoquer de nouvelles législatives car les deux scrutins sont censés se tenir en même temps.

– Fin de l’ère Erdogan –

SCENARIO: Muharrem Ince remporte la présidentielle au second tour, l’opposition contrôle le parlement.

M. Ince est clairement le favori pour arriver deuxième derrière le président sortant, et bénéficierait au second tour du soutien des alliés du CHP aux législatives mais aussi potentiellement du HDP.

Si l’opposition prend le contrôle du parlement dimanche, cet élan aiderait fortement M. Ince le 8 juillet.

« Si cela se produit, un changement politique massif sera probablement mené sur plusieurs fronts », selon Marc Pierini, chercheur à Carnegie Europe, évoquant notamment les politiques économiques et les relations avec l’Occident.

– Territoire inconnu –

SCENARIO: L’opposition remporte la présidence, l’AKP garde le parlement.

Il s’agit probablement du scénario le plus confus, du fait que l’AKP n’a aucune expérience de cohabitation et que le nouveau président sera probablement très hostile au parti qui a jusque-là dominé la scène politique turque depuis 2002.

« Un président de l’opposition laïque sera confronté à une majorité islamiste et nationaliste au parlement, ce qui conduira à une situation confuse », observe M. Pierini.