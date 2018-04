Turquie: Donald Trump tweete son soutien Ã  un pasteur emprisonnÃ©

Le prĂ©sident Donald Trump a exprimĂ© son soutien au pasteur amĂ©ricain dĂ©tenu en Turquie depuis un an et demi pour activitĂ©s « terroristes » prĂ©sumĂ©es, une affaire qui contribue Ă accroĂ®tre davantage la tension entre Washington et Ankara.

« Le pasteur Andrew Brunson (…) est persĂ©cutĂ© sans raison en Turquie », a tweetĂ© Donald Trump mardi soir.

« Ils le qualifient d’espion. Mais je le suis davantage que lui. EspĂ©rons qu’il soit autorisĂ© Ă retourner chez lui, auprès de la splendide famille Ă laquelle il appartient », a ajoutĂ© le prĂ©sident amĂ©ricain.

InstallĂ© en Turquie depuis 1993, Andrew Brunson, âgĂ© de 50 ans, dirigeait avec son Ă©pouse une Ă©glise protestante Ă Izmir lorsqu’il a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© par les autoritĂ©s turques en octobre 2016. Il est maintenu en dĂ©tention depuis. Il risque jusqu’Ă 35 ans de prison.

Un tribunal turc a dĂ©cidĂ© lundi de son maintien en prison, estimant qu’il prĂ©sentait des risques de fuite Ă l’Ă©tranger.

Le pasteur est notamment accusĂ© d’avoir agi pour le compte du rĂ©seau du prĂ©dicateur Fethullah GĂĽlen, Ă qui Ankara impute le putsch manquĂ© de juillet 2016, mais aussi pour le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Ces deux organisations sont considĂ©rĂ©es comme « terroristes » par la Turquie.

Il est enfin accusĂ© d’espionnage Ă des fins politiques ou militaires.

Andrew Brunson a rejetĂ© lundi, Ă l’ouverture de son procès, toutes les accusations portĂ©es contre lui.

Signe de l’importance que Washington accorde Ă cette affaire, l’ambassadeur itinĂ©rant pour la libertĂ© religieuse Sam Brownbak, ainsi que Thom Tillis, sĂ©nateur de Caroline du Nord, l’Etat dont est originaire Brunson, assistaient Ă l’ouverture du procès.

Le dĂ©partement d’Etat amĂ©ricain a dĂ©clarĂ© pour sa part qu’il n’y avait pas de « preuves crĂ©dibles » Ă l’encontre du pasteur.

Cette affaire n’a fait qu’accroĂ®tre les tensions entre les Etats-Unis et la Turquie, dĂ©jĂ affectĂ©es par le soutien amĂ©ricain Ă une milice kurde en Syrie honnie par Ankara et l’emprisonnement de deux employĂ©s turcs de consulats amĂ©ricains en Turquie.