Turquie: le leader kurde détenu Demirtas dit abandonner toute ambition politique

Le leader du principal parti prokurde de Turquie, Selahattin Demirtas, incarcéré depuis novembre 2016 pour activités « terroristes », a affirmé avoir abandonné toute ambition politique personnelle, après avoir renoncé à la présidence de sa formation.

« Faire carrière en politique n’est pas quelque chose qui me prĂ©occupe. La seule position que j’adopte, c’est de me battre pour la dĂ©mocratie, la libertĂ©, les droits de l’homme et la paix », a affirmĂ© M. Demirtas dans des rĂ©ponses Ă©crites Ă des questions de l’AFP transmises par l’intermĂ©diaire de ses avocats.

« Je suis dĂ©terminĂ© Ă dĂ©fendre cette position en tout temps et en tout lieu. C’est pour cela que je n’ai pas pour projet d’ĂŞtre dĂ©putĂ©, chef de parti ou candidat Ă la prĂ©sidence », a ajoutĂ© M. Demirtas, Ă l’approche d’Ă©lections municipales, lĂ©gislatives et prĂ©sidentielle en 2019.

Cet avocat de formation avait dĂ©jĂ annoncĂ© la semaine dernière qu’il ne se prĂ©senterait pas pour un nouveau mandat Ă la co-prĂ©sidence du Parti dĂ©mocratique des peuples (HDP) lors d’un congrès prĂ©vu le 11 fĂ©vrier.

M. Demirtas, 44 ans, dont huit Ă la tĂŞte du parti, a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© avec une dizaine d’autres dĂ©putĂ©s du HDP en novembre 2016, alors que les purges lancĂ©es après le putsch manquĂ© de juillet 2016 s’Ă©tendaient aux milieux prokurdes.

– ‘Forte pression’ –

M. Demirtas a expliquĂ© qu’il Ă©tait actuellement dĂ©tenu dans la prison d’Edirne (nord-ouest), dans une cellule partagĂ©e avec un autre dĂ©tenu. Sa famille est autorisĂ©e Ă lui rendre visite une heure par semaine.

M. Demirtas s’est rĂ©vĂ©lĂ© sur la scène nationale lors de l’Ă©lection prĂ©sidentielle de 2014, oĂą il a frĂ´lĂ© les 10% et s’est imposĂ© comme le principal rival du prĂ©sident Recep Tayyip Erdogan.

AccusĂ© notamment de diriger une « organisation terroriste », de « propagande terroriste » et d' »incitation Ă commettre des crimes », le leader pro-kurde risque jusqu’Ă 142 ans de prison.

« Le système judiciaire en Turquie a toujours été mauvais, mais, désormais, il est complètement fini, sans issue et les procédures sont sous forte pression », a-t-il déclaré.

Depuis son arrestation, M. Demirtas, contre lequel une centaine de procĂ©dures judiciaires ont Ă©tĂ© engagĂ©es, n’a encore jamais comparu devant un tribunal.

Estimant que sa détention vise à « briser (sa) volonté », M. Demirtas continue néanmoins de croire en sa libération.

« Je serai certainement libéré un jour, mais ce ne sera pas grâce à une décision judiciaire juste, ce sera du fait de développements politiques », a-t-il avancé.

– Approche ‘opportuniste’ –

Les autoritĂ©s turques accusent le HDP d’ĂŞtre la vitrine politique du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation classĂ©e « terroriste » par la Turquie, l’Union europĂ©enne et les Etats-Unis.

Mais le parti, troisième formation au Parlement, rejette ces allégations, affirmant être visé en raison de son opposition énergique au président Erdogan.

Selon le HDP, neuf de ses 59 dĂ©putĂ©s Ă©lus en novembre 2015 sont actuellement en prison. Et cinq d’entre eux ont Ă©galement Ă©tĂ© dĂ©chus de leur mandat, dont son ancienne co-prĂ©sidente Figen YĂĽksekdag, Ă©galement incarcĂ©rĂ©e et remplacĂ©e Ă ce poste par Serpil Kemalbay en mai dernier.

Face aux combats quasi-quotidiens entre forces de sĂ©curitĂ© et rebelles kurdes qui ensanglantent le sud-est Ă majoritĂ© kurde de la Turquie depuis la rupture d’un cessez-le-feu Ă l’Ă©tĂ© 2015, M. Demirtas se montre peu optimiste quant Ă une solution Ă ce conflit qui a fait plus de 40.000 morts depuis 1984.

Dénonçant une approche « opportuniste » du gouvernement sur la question kurde, M. Demirtas a déclaré que « la politique qui met pression sur les Kurdes et les restreint en utilisant la violence et la guerre se poursuit ».

Par consĂ©quent, a-t-il dĂ©plorĂ©, « une solution politique semble très compliquĂ©e aujourd’hui ».