Le procès pour « activitĂ©s terroristes » de collaborateurs du journal d’opposition Cumhuriyet, une affaire qui cristallise les inquiĂ©tudes liĂ©es Ă l’Ă©rosion de la libertĂ© de la presse en Turquie, a repris lundi Ă Istanbul, a constatĂ© l’AFP.

Au total, 17 dirigeants, journalistes et autres employĂ©s actuels ou passĂ©s de Cumhuriyet, dont quatre sont en dĂ©tention prĂ©ventive, sont accusĂ©s d’avoir aidĂ© trois « organisations terroristes armĂ©es ». Ils risquent jusqu’Ă 43 ans de prison.

Peu avant le dĂ©but de l’audience, quelques dizaines de soutiens de Cumhuriyet, un quotidien farouchement critique du prĂ©sident Recep Tayyip Erdogan, s’Ă©taient rassemblĂ©s devant le tribunal de Caglayan en brandissant des pancartes rĂ©clamant « Justice pour tous les journalistes ».

« Ce procès est le symbole des tentatives visant Ă faire taire la libertĂ© d’expression en Turquie aujourd’hui. Il est le symbole des pressions exercĂ©es contre les journalistes », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP une avocate des prĂ©venus, Me GĂĽlendam San Karabulutlar.

Les 17 collaborateurs du journal sont accusĂ©s d’avoir soutenu trois groupes considĂ©rĂ©s comme « terroristes » par Ankara, le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK, mouvement sĂ©paratiste kurde armĂ©), l’organisation d’extrĂŞme gauche Parti-Front rĂ©volutionnaire de libĂ©ration du peuple (DHKP-C), ainsi que le mouvement du prĂ©dicateur Fethullah Gulen.

Ce dernier est dĂ©signĂ© par Ankara comme l’instigateur de la tentative de putsch du 15 juillet 2016 mais nie toute implication.

Cumhuriyet rejette ces accusations comme « absurdes », et soutient que ce procès vise Ă rĂ©duire au silence l’un des derniers journaux indĂ©pendants du pays.

Parmi les quatre accusĂ©s maintenus en dĂ©tention figure l’un des grands noms de la presse turque, le journaliste d’investigation Ahmet Sik, Ă©crouĂ© depuis 360 jours.

Le patron du journal, Akin Atalay, et son rĂ©dacteur en chef, Murat Sabuncu, sont eux en dĂ©tention depuis plus d’un an. Le quatrième prĂ©venu Ă©crouĂ©, est un comptable, Emre Iper, emprisonnĂ© depuis 263 jours.

Ce procès suscite l’inquiĂ©tude des partenaires occidentaux de la Turquie, oĂą les autoritĂ©s ont multipliĂ© les arrestations de journalistes après le putsch manquĂ©.

Selon le site internet P24, spĂ©cialisĂ© dans la libertĂ© de la presse, quelque 170 journalistes sont dĂ©tenus en Turquie, qui occupe la 155e place sur 180 au classement de la libertĂ© de la presse Ă©tabli par l’ONG Reporters sans frontières (RSF).