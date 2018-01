Turquie: sortie de piste spectaculaire d’un avion au bord d’une falaise

Un avion a fait une sortie de piste Ă l’atterrissage samedi soir dans le nord de la Turquie et a glissĂ© le long d’une falaise boueuse, s’arrĂŞtant Ă quelques mètres de la mer.

Les 162 passagers et six membres d’Ă©quipage de ce Boeing 737-800 de Pegasus Airlines, qui arrivait d’Ankara pour atterrir Ă TrĂ©bizonde, ont pu ĂŞtre Ă©vacuĂ©s de l’avion, et personne n’a Ă©tĂ© blessĂ©, a affirmĂ© la compagnie.

Les images de CNN Turquie montraient l’appareil en position dĂ©licate, les roues embourbĂ©es dans le contrefort d’une falaise descendant vers la Mer Noire. Un vĂ©ritable « miracle » que personne n’ait Ă©tĂ© blessĂ©, selon une passagère.

D’autres images, de l’agence Dogan, montraient de la fumĂ©e sortant de l’appareil. Selon l’agence, l’appareil s’est retrouvĂ© Ă 25 mètres de la mer.

La cause de l’accident est inconnue pour l’instant, mais une enquĂŞte est en cours, a dĂ©clarĂ© le bureau du gouverneur de la rĂ©gion.

Le procureur de TrĂ©bizonde a indiquĂ© dimanche avoir ouvert de son cĂ´tĂ© une enquĂŞte criminelle. Le procureur souhaite notamment recueillir les dĂ©positions des six membres de l’Ă©quipage.

L’une des passagères, Fatma Gordu, a racontĂ© Ă l’agence de presse Anadolu la panique des passagers.

« Nous avons commencĂ© Ă pencher sur le cĂ´tĂ©, puis en avant. C’Ă©tait la panique, les gens criaient, hurlaient », a-t-elle dit.

Selon cette passagère, il y avait des odeurs de carburant, qui faisaient craindre un dĂ©part d’incendie. « C’est pour cela que nous avions si peur », a-t-elle ajoutĂ©.

« Quand on a dit qu’il fallait que tout le monde quitte l’avion par la sortie arrière, chacun a essayĂ© de passer devant l’autre, c’Ă©tait une situation horrible », a ajoutĂ© Fatma Gordu.

Selon une autre passagère, Yuksel Gordu, leur sauvetage a été « un miracle ». Nous aurions pu brûler, cela aurait pu exploser, nous aurions pu tomber dans la mer », a-t-elle confié.

« L’avion sera retirĂ© pendant que toutes les mesures seront prises pour les autres travaux et procĂ©dures », a dĂ©clarĂ© le gouverneur de TrĂ©bizonde Yucel Yavuz Ă l’agence Anadolu. Il a ajoutĂ© qu’un petit nombre de personnes avaient demandĂ© Ă aller Ă l’hĂ´pital, sans fournir de prĂ©cisions.

L’aĂ©roport, qui avait Ă©tĂ© fermĂ©, a rouvert dimanche matin, et les opĂ©rations pour dĂ©gager l’avion accidentĂ© se poursuivaient.

Selon le professeur Atakan Aksoy de l’UniversitĂ© technique de Karadeniz, la construction d’une seconde piste devrait ĂŞtre accĂ©lĂ©rĂ©e. « Ce type d’accident peut arriver en raison de l’Ă©troitesse du terrain dans la partie nord de l’aĂ©roport et de la proximitĂ© d’une falaise », a-t-il dĂ©clarĂ© Ă l’agence Dogan.