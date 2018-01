Turquie-UE: des relations entachées d’ambiguïté

La Turquie, « fatiguĂ©e », selon son prĂ©sident Recep Tayyip Erdogan, d’attendre une Ă©ventuelle adhĂ©sion Ă l’Union europĂ©enne qu’elle nĂ©gocie depuis douze ans, est liĂ©e Ă Bruxelles par un accord d’association depuis 1963.

Vendredi, le prĂ©sident français Emmanuel Macron a proposĂ© Ă la Turquie un « partenariat » avec l’UE, Ă dĂ©faut d’une adhĂ©sion, afin de prĂ©server « l’ancrage » de ce pays en Europe, Ă l’issue d’un entretien Ă Paris avec son homologue turc. « Ca fait 54 ans que la Turquie attend dans l’antichambre de l’UE (…) on ne peut pas en permanence implorer une entrĂ©e dans l’UE », a rĂ©pliquĂ© Recep Tayyip Erdogan.

– Association –

Le 12 septembre 1963, la Turquie, dĂ©jĂ membre du Conseil de l’Europe depuis 1950, signe un accord d’association avec la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne (qui deviendra l’UE en 1993). L’accord Ă©voque « la possibilitĂ© d’une adhĂ©sion » après l’Ă©tablissement progressif d’une union douanière.

Le processus d’association est cependant gelĂ© Ă la suite du coup d’Etat militaire en Turquie en septembre 1980.

En avril 1987, Ankara pose officiellement sa candidature Ă l’UE. Fin 1989, la Commission la rejette, invoquant des problèmes Ă©conomiques et politiques.

En mars 1995, un accord d’union douanière est signĂ©, mais celle-ci sera vite bloquĂ©e du fait de l’opposition de la Grèce, ulcĂ©rĂ©e par la question chypriote (la partie nord de l’Ă®le, occupĂ©e par les troupes turques depuis 1974, s’est autoproclamĂ©e RĂ©publique turque de Chypre en 1983).

En dĂ©cembre 1999, les EuropĂ©ens accordent Ă la Turquie le statut de candidat, sans prĂ©ciser de date pour l’ouverture de nĂ©gociations. Mais ils lui demandent d’amĂ©liorer les droits de l’Homme et ses performances Ă©conomiques.

En mars 2001, le gouvernement turc adopte « un programme national » de mesures politiques et Ă©conomiques, et en 2002, le Parlement vote l’abolition de la peine de mort et l’octroi de droits culturels aux Kurdes.

– Lancement du processus –

En juillet 2005, la Turquie signe le « protocole d’Ankara » qui Ă©tend son union douanière aux dix Etats membres entrĂ©s dans l’UE en 2004, dont Chypre. Elle prĂ©cise cependant que cela « ne signifie en rien une reconnaissance officielle de la RĂ©publique de Chypre ». Ce protocole ne sera pas ratifiĂ© par Ankara.

En octobre, l’UE et la Turquie lancent les nĂ©gociations d’adhĂ©sion malgrĂ© l’hostilitĂ© de plusieurs pays, notamment l’Autriche.

En juin 2006 s’ouvre le premier des 35 chapitres thĂ©matiques que comptent les nĂ©gociations, consacrĂ© à « la Science et la Recherche ». Après des mois de blocage, un deuxième chapitre dĂ©diĂ© à « la Politique industrielle et aux Entreprises » est entamĂ© en 2007.

– Enlisement –

Mais très vite, les nĂ©gocations s’enlisent.

Le climat politique a changĂ© depuis les Ă©lections europĂ©ennes de 2004, marquĂ©es par une poussĂ©e des mouvements populistes, hostiles Ă l’entrĂ©e d’une Turquie musulmane.

L’Allemagne et la France bloquent l’ouverture de cinq nouveaux chapitres de nĂ©gociations qui auraient rendu inĂ©luctable l’adhĂ©sion de la Turquie.

Les nĂ©gociations reprennent en 2013, retardĂ©es par la rĂ©pression d’une vague de contestation en Turquie.

– Crise des migrants, putsch avortĂ© –

Fin 2015, un rapprochement s’opère Ă la faveur de la crise des migrants, la Turquie occupant une position gĂ©ographique clĂ©.

En mars 2016, Ankara et l’UE concluent un accord qui permettra de rĂ©duire considĂ©rablement les arrivĂ©es de migrants et de rĂ©fugiĂ©s en Europe.

Fin juin, un nouveau chapitre, portant sur des questions budgétaires, est lancé. A ce jour, 16 chapitres seulement ont été ouverts, et un seul a été bouclé.

Mais plusieurs pays europĂ©ens, notamment l’Allemagne, vont connaĂ®tre des Ă©pisodes de graves tensions avec la Turquie après le coup d’Etat avortĂ© de juillet, auquel Ankara a rĂ©pondu par de vastes purges.

En juillet 2017, la chef de la diplomatie europĂ©enne Federica Mogherini assure que la Turquie « reste » un pays candidat Ă l’adhĂ©sion Ă l’UE, mĂŞme si l’ouverture de nouvelles nĂ©gociations n’est pas Ă l’ordre du jour. En aoĂ»t, le prĂ©sident de la Commission europĂ©enne Jean-Claude Juncker affirme que la Turquie s’Ă©loigne d’elle-mĂŞme « à pas de gĂ©ant » de l’Europe.