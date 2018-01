Tweet raciste contre le fils de Boris Becker: l’Afd sanctionne un de ses députés

L’Alternative pour l’Allemagne (AfD, extrĂŞme droite) a adressĂ© lundi un avertissement Ă un de ses dĂ©putĂ©s qui avait postĂ© un tweet Ă caractère raciste contre le fils de l’ancienne star du tennis Boris Becker.

La direction nationale du parti a pris cette dĂ©cision Ă l’unanimitĂ©, a indiquĂ© un porte-parole Ă l’AFP. Une exclusion de l’intĂ©ressĂ© n’est en revanche pas envisagĂ©e.

Jens Maier, un ancien magistrat dĂ©putĂ© de l’AfD depuis les lĂ©gislatives du 24 septembre, avait qualifiĂ© la semaine dernière dans un tweet Noah Becker, dont le grand-père maternel est noir amĂ©ricain, de « petit demi-nègre » en mal « d’attention ».

Le message a suscitĂ© l’indignation en Allemagne et de vives critiques au sein mĂŞme de l’AfD, dont les responsables sont pourtant des habituĂ©s des tweets polĂ©miques. Il a Ă©tĂ© effacĂ© par Twitter.

L’Ă©lu a assurĂ© au journal Bild ne pas ĂŞtre l’auteur de ce tweet, postĂ© selon lui sur son compte officiel par un collaborateur.

Le message se voulait un commentaire d’une interview du jeune homme de 23 ans dans laquelle ce dernier avait qualifiĂ© Berlin de « ville blanche », comparĂ©e Ă Londres ou Paris. Il avait aussi affirmĂ© avoir dĂ©jĂ Ă©tĂ© attaquĂ© dans la capitale allemande en raison de sa couleur de peau.

Noah Becker, fils de l’ex-champion restĂ© très cĂ©lèbre en Allemagne, et de Barbara Becker, a depuis portĂ© plainte contre M. Maier.

Ce tweet avait Ă©tĂ© postĂ© peu après celui de la dĂ©putĂ©e et figure de premier plan du parti d’extrĂŞme droite Beatrix von Storch, qui avait Ă©voquĂ© lors du RĂ©veillon de la Saint-Sylvestre les « hordes d’hommes barbares, musulmans et violeurs », dans une rĂ©fĂ©rence explicite aux agressions racistes commises dans la nuit du Nouvel An il y a deux ans Ă Cologne et attribuĂ©es Ă des migrants.

A l’issue des lĂ©gislatives de septembre, plus de 90 dĂ©putĂ©s de l’AfD sont entrĂ©s Ă la chambre basse du Parlement, provoquant un choc considĂ©rable dans une Allemagne oĂą l’extrĂŞme droite a longtemps Ă©tĂ© taboue en raison du passĂ© nazi.

L’AfD joue sur une certaine dĂ©fiance envers les responsables politiques des partis traditionnels et sur les inquiĂ©tudes, voire le rejet d’une partie de la population face au million de migrants arrivĂ©s depuis 2015 en Allemagne.