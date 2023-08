Tyrese Noubissie : une pépite camerounaise à conquérir

Manchester City vient officialiser l’arrivée de Tyrese Noubissie, un adolescent Franco-camerounais recruté contre… 1 million d’euros à Leicester.

Il est annoncé par la presse sportive anglaise comme un futur crack. A quatorze ans seulement, Tyrese Noubissie a créé la sensation du mercato en Angleterre. Le footballeur évoluait dans l’équipe de jeunes de Leicester où il a provoqué l’attraction de tous les grands clubs du championnat anglais qui se sont livrés une bataille féroce dans le but de le recruter.

«The talent» comme le surnomme la presse sportive anglaise a préféré rejoindre le club anglais qui a tout raflé sur son chemin cette saison Championnat, League des Champions, Coupe d’Angleterre et Super Coupe d’Europe. La décision de Noubissie de signer à City n’a pas été influencée par le volet pécuniaire selon les Tabloïds anglais quand on sait que Newcastle avait la meilleure offre financière. Selon mancitynews.com, les champions de la Première League ont un solide bilan récent concernant les jeunes joueurs et leurs débuts dans l’équipe senior.

L’exemple le plus célèbre est celui de Phil Foden. Le manager Pep Guardiola a également offert des opportunités de première équipe à des joueurs comme Cole Palmer, James McAtee et Rico Lewis au cours des dernières saisons. Noubissie aura certainement à cœur de suivre le même chemin que ces joueurs.

Qui est Tyrese Noubissie ?

Né d’un père français d’origine camerounaise et d’une mère écossaise, Tyrese Noubissie est un jeune footballeur qui à 14 ans est déjà surclassé chez les U16 de Leicester. Milieu de terrain puissant et complet qui peut évoluer en milieu défensif ou relayeur. Il est le fils de Patrick Noubissie, ancien footballeur qui a évolué dans le club de Leicester City et est actuellement dans l’encadrement technique de l’équipe nationale de football du Cameroun, comme physiothérapeute.

S’il n’a pas encore décidé pour quel pays il défendra les couleurs il aura une large palette de choix. Car il peut jouer pour le Cameroun, la France, l’Angleterre ou l’Ecosse. En attendant ce choix, les fans de Manchester City retiennent leur souffle pour les débuts de « The Talent ».