UA: L’ECOSOCC lance le mois panafricain

Le Conseil économique, social et culturel (ECOSOCC-UA) de l’Union africaines lance, du 1er au 31 juillet 2022, le mois panafricain en commémoration du 20e anniversaire de la création de l’Union africaine.Cet événement permettra d’honorer et de mettre en valeur les Organisation de la Société Civile africaine quant à leur implication dans les questions relatives à l’avancement politique et socio-économique du continent africain dans leurs régions et pays respectifs, ainsi que pour raviver et renforcer l’esprit de Panafricanisme au sein de la société civile.

Crée en 2004, l’ECOSOCC est un organe consultatif de l’UA. Il est composé d’organisations de la société civile (OSC). Le principe du Conseil est que la société civile s’organise pour travailler en partenariat avec l’UA.

Il s’assigne pour objectifs de contribuer, par des conseils, à la traduction efficace des objectifs, des principes et des politiques de l’UA en programmes concrets, ainsi qu’à l’évaluation de ces programmes, d’entreprendre des études et faire des recommandations, de contribuer à la promotion et à la réalisation de la vision et des objectifs de l’UA, et de contribuer à la promotion des droits de l’Homme, de l’Etat de droit, de la bonne gouvernance, des principes démocratiques, de l’égalité des sexes et des droits de l’enfant.

Il vise aussi à promouvoir et à soutenir les efforts des institutions engagées dans la révision de l’avenir de l’Afrique et la construction de valeurs panafricaines afin d’améliorer un modèle social et un mode de vie africains, à favoriser et consolider le partenariat entre l’UA et les OSC et à assumer les fonctions qui lui sont référées par d’autres organes de l’UA.