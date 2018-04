UE: Bruxelles propose d’ouvrir les nÃ©gociations d’adhÃ©sion avec l’Albanie et la MacÃ©doine

La Commission europĂ©enne a proposĂ© mardi aux Etats membres de l’UE d’ouvrir les nĂ©gociations pour une adhĂ©sion de l’Albanie et de la MacĂ©doine, a annoncĂ© la reprĂ©sentante de la diplomatie europĂ©enne Federica Mogherini.

« La Commission europĂ©enne propose que le Conseil (reprĂ©sentant les Etats membres) dĂ©cide d’ouvrir les nĂ©gociations d’adhĂ©sion avec l’Albanie et l’ancienne rĂ©publique yougoslave de MacĂ©doine », a dĂ©clarĂ© Mme Mogherini au cours d’une confĂ©rence de presse Ă Strasbourg oĂą le Parlement europĂ©en est rĂ©uni en session plĂ©nière.

« La dĂ©cision se fonde sur une Ă©valuation de progrès rĂ©alisĂ©s par ces deux pays sur les recommandations faites en 2016 et un examen des mesures mises en oeuvre par Tirana et Skopje », a expliquĂ© Mme Mogherini.

« Cette dĂ©cision est un message d’encouragement Ă ces pays de poursuivre les rĂ©formes », a-t-elle plaidĂ©.

« Il reviendra aux 28 Etats membres de l’UE d’Ă©valuer les progrès rĂ©alisĂ©s et de prendre une dĂ©cision », a conclu la reprĂ©sentante.

« Il y a encore des rĂ©ticences dans les Etats membres Ă accepter de nouveaux membres », a nĂ©anmoins reconnu le commissaire autrichien Johannes Hahn, responsable de la politique d’intĂ©gration europĂ©enne. « Dans mon pays, l’Autriche, la majoritĂ© de la population est contre », a-t-il soulignĂ©.

« Nous devons expliquer les avantages de l’Ă©largissement et de l’intĂ©gration des pays des Balkans occidentaux », a insistĂ© M. Hahn.

L’UE a dĂ©marrĂ© des pourparlers d’adhĂ©sion avec la Serbie dĂ©but 2014 et avec le MontĂ©nĂ©gro en 2012.

Le prĂ©sident de la Commission europĂ©enne Jean-Claude Juncker avait estimĂ© en novembre 2017 penser que ces deux pays seraient membres de l’Union europĂ©enne « avant 2025 ».

Mais de sĂ©rieux problèmes bloquent toujours la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo, son ancienne province dont la dĂ©claration d’indĂ©pendance unilatĂ©rale n’est pas reconnue par cinq pays membres de l’UE: l’Espagne, la Grèce, Chypre, la Slovaquie et la Roumanie.

Deux autres pays de l’ex-Yougoslavie sont concernĂ©s par la perspective d’une adhĂ©sion Ă l’UE: la Bosnie-Herzegovine et le Kosovo. « Des progrès sont encore nĂ©cessaires » pour ces deux pays, a expliquĂ© Federica Mogherini.

Un sommet européen avec les pays des Balkans occidentaux est prévu le 17 mai prochain à Sofia.

Pour aider ces pays, la Commission européenne a élaboré une stratégie politico-économique dotée de financements ciblés.

Six initiatives sont identifiées: sécurité et migrations, réconciliation, Etat de droit, transports et énergie, numérique ainsi que les relations de bon voisinage.