Le prĂ©sident turc Recep Tayyip Erdogan, qui sera en visite lundi en Italie, a rejetĂ© toute option autre qu’une « adhĂ©sion » Ă l’UE, balayant la proposition française d’un simple « partenariat », dans un entretien publiĂ© dimanche dans la Stampa.

L’Union europĂ©enne doit « maintenir les promesses faites » Ă la Turquie, a jugĂ© le chef de l’Etat turc, qui doit arriver dimanche soir Ă Rome pour une visite de 24 heures, ponctuĂ©e lundi de rencontres avec le pape François, le prĂ©sident et le chef du gouvernement italiens, ainsi que des grands entrepreneurs du pays.

« L’UE bloque l’accès Ă la nĂ©gociation et laisse entendre que l’absence de progrès dans les nĂ©gociations dĂ©pend de nous. C’est injuste. Tout comme l’est le fait que certains pays de l’UE avancent pour nous des options autres que l’adhĂ©sion », a-t-il ajoutĂ© dans les colonnes du journal italien.

DĂ©but janvier, le prĂ©sident français Emmanuel Macron avait proposĂ© au chef de l’Etat turc, reçu Ă Paris, un « partenariat » avec l’UE « à dĂ©faut d’une adhĂ©sion ».

« Nous dĂ©sirons une pleine adhĂ©sion Ă l’Europe. D’autres options ne nous satisfont pas », a martelĂ© M. Erdogan.

Le chef de l’Etat turc a Ă©galement rappelĂ© le rĂ´le clef jouĂ© par la Turquie sur la question migratoire: « nous sommes importants pour arrĂŞter les migrants qui de l’Orient se dirigent vers l’Europe, et aussi pour garantir la stabilitĂ© et la sĂ©curitĂ© de l’Europe ». « Nous dĂ©dions de grands efforts Ă combattre des organisations terroristes comme le PKK, le YPG et l’EI », a estimĂ© M. Erdogan.

L’armĂ©e turque et ses alliĂ©s syriens ont lancĂ© le 20 janvier l’opĂ©ration « Rameau d’olivier » visant Ă dĂ©loger de l’enclave syrienne d’Afrine les UnitĂ©s de protection du peuple (YPG), accusĂ©s par Ankara d’ĂŞtre la branche en Syrie du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation classĂ©e « terroriste » par la Turquie.

Pour les Occidentaux, les YPG se sont révélés être de précieux alliés dans la lutte contre les jihadistes du groupe Etat islamique (EI).

« Les forces armĂ©es turques ne sont pas Ă Afrine pour combattre des « +groupes kurdes armĂ©s+. Nous n’avons pas de problèmes avec les Kurdes syriens. Nous combattons seulement les terroristes. Et nous avons le droit de le faire », a insistĂ© M. Erdogan, en rĂ©pĂ©tant que la Turquie ne cherchait aucun gain territorial en Syrie.

A l’occasion de la première visite lundi d’un prĂ©sident turc au Vatican en 59 ans, M. Erdogan souhaite remercier le pape pour avoir contestĂ© la dĂ©cision du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump de reconnaĂ®tre JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l.

« Nous sommes tous les deux pour la dĂ©fense du statu quo et nous avons la volontĂ© de le protĂ©ger. Aucune nation n’a le droit de prendre des dĂ©cisions unilatĂ©rales et ignorer la loi internationale sur une question qui intĂ©resse des milliards de personnes », a estimĂ© le prĂ©sident turc, qui avait reçu le pape François en Turquie en 2014.

« Si on veut la paix entre IsraĂ©liens et Palestiniens l’unique voie est la solution de deux Etats. Pour cela, nous devons augmenter le nombre de pays qui reconnaissent la Palestine. Je demande donc Ă l’Italie de la reconnaĂ®tre au plus vite », a-t-il ajoutĂ©.