UEMOA : 112 milliards FCFA de nouveaux engagements autorisés par la BOAD

Le Conseil d’administration de la Banque ouest africaine de développement (BOAD) a autorisé, mercredi, de nouveaux engagements d’un montant global de 111,8 milliards FCFA (environ 167,700 millions de dollars) en faveur des économies de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), a appris vendredi APA auprès de cette institution financière basée à Lomé au Togo.C’était à l’occasion de sa 109ème session ordinaire. Les administrateurs ont ainsi approuvé 11 nouvelles opérations dont 7 prêts à moyen et long termes pour un montant total de 90,8 milliards FCFA, une ligne de refinancement pour un montant de 10 milliards FCFA, un prêt à court terme d’un montant de 5 milliards FCFA et deux prises de participation pour un montant de 6 milliards FCFA (1 FCFA équivaut à 0,0015 dollar).

Selon les responsables de la BOAD, ces opérations portent à 5201 milliards FCFA, le cumul des engagements (toutes opérations confondues) de la BOAD depuis le début de ses activités.

Les engagements approuvés portent sur le financement partiel d’un certain nombre de projets au sein de l’UEMOA. C’est le cas notamment du Projet de transformation agroalimentaire au Togo dans la région de Kara pour un coût de 10 Milliards FCFA, du projet de construction d’une usine de potabilisation en Côte d’Ivoire pour un financement de 20 milliards FCFA.

Les administrateurs de la BOAD ont également approuvé le projet de construction d’un échangeur au carrefour de l’OUA et d’aménagement de 10 km de voirie urbaine dans la ville de Sikasso au Mali pour un montant de 25 Milliards FCFA.

Le projet d’aménagement et de bitumage de la voirie urbaine de Zinder au Niger de 10 milliards FCFA, le projet de construction de 1 850 salles de classe, en remplacement d’abris provisoires et d’ouvrages annexes au Sénégal (9,4 milliards FCFA), ont été également approuvés.

Le projet de Réhabilitation d’Ouvrages de distribution d’énergie et de Développement de l’Efficacité Commerciale de la SONABEL au Burkina Faso (12,890 milliards FCFA) ainsi que le projet d’extension de l’usine de production de beurre de karité de la société International Oils & Fats (IOF) à Bobo Dioulasso au Burkina Faso (3,5 milliards FCFA), figurent également parmi les engagements approuvés.