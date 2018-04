UEMOA : 590 milliards d’opÃ©rations interbancaires rÃ©alisÃ©s en dÃ©but avril

Les opĂ©rations interbancaires, qui sont des prĂŞts et emprunts rĂ©ciproques entre banques de l’Union Ă©conomique et monĂ©taire ouest africaine (UEMOA), se sont Ă©tablies Ă un montant total de 590,700 milliards FCFA (environ 886,050 millions de dollars) durant la semaine du 27 au 2 avril 2018, a appris APA mercredi auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).Ce montant comprend des prĂŞts et emprunts pour un montant rĂ©ciproque identique de 295,350 milliards FCFA (1 FCFA Ă©quivaut Ă 0,0015 dollar).

Par rapport Ă la pĂ©riode du 20 au 26 mars 2018 oĂą elles s’Ă©levaient Ă 461,800 milliards FCFA, ces opĂ©rations connaissent une augmentation de 128,900 milliards FCFA.

Le taux moyen pondĂ©rĂ© (qui sert au calcul des intĂ©rĂŞts) s’est situĂ© Ă 5,66% contre 5,71% durant la semaine prĂ©cĂ©dente, soit une baisse de 2,05 point de pourcentage.

La CĂ´te d’Ivoire vient en tĂŞte des pays ayant effectuĂ© les plus importantes opĂ©rations avec 74,350 milliards FCFA de prĂŞts pour 47,250 milliards FCFA d’emprunts. Il est suivi par le Togo dont les banques ont empruntĂ© 56,700 milliards FCFA et prĂŞtĂ© 51,100 milliards FCFA. Les Ă©tablissements bancaires sĂ©nĂ©galais viennent en troisième position avec des emprunts de 71,900 milliards FCFA et des prĂŞts de 33,400 milliards FCFA.

Quant aux banques burkinabé, elles ont fait des prêts de 89,500 milliards FCFA et emprunté en retour 2 milliards FCFA.

De leur cĂ´tĂ©, les Ă©tablissements bancaires bĂ©ninois se retrouvent avec 51 milliards FCFA d’emprunts et 19,500 milliards FCFA de prĂŞts.

Quant aux banques maliennes, elles ont emprunté 47 milliards FCFA et prêté 7 milliards FCFA.

Le Niger a effectuĂ© 19,500 milliards FCFA d’emprunts et 16,800 milliards FCFA de prĂŞts. Durant la pĂ©riode sous revue, les banques de la GuinĂ©e Bissau n’ont eu Ă effectuer que 3,700 milliards FCFA de prĂŞts et zĂ©ro emprunt.