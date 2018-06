UEMOA : hausse des opérations interbancaires en mi-juin

Les opérations interbancaires, qui sont des prêts et emprunts réciproques entre banques de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), ont enregistré une augmentation de 79,324 milliards FCFA (environ 134,850 millions de dollars) durant la semaine du 19 au 25 juin 2018, a appris samedi APA auprès de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).Ces opérations se sont établies à 454,268 milliards FCFA contre 374,944 milliards FCFA durant la semaine du 12 au 19 juin 2018 (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar).

Le taux moyen pondéré (qui sert au calcul des intérêts) s’est situé à 4,53% contre 4,58% durant la semaine précédente, soit une baisse de 0,05 point de pourcentage.

Les banques burkinabé ont réalisé les plus grosses opérations avec 62,500 milliards FCFA de prêts et 37,500 milliards FCFA d’emprunts (1FCFA équivaut à 0,0017 dollar). Elles sont suivies par leurs homologues sénégalaises qui ont emprunté 52,272 milliards FCFA et prêté en retour 37,165 milliards FCFA.

Les établissements bancaires ivoiriens occupent le troisième rang avec des prêts de 66,150 milliards FCFA et des emprunts de 21,662 milliards FCFA.

De leur coté, les banques maliennes ont effectué des emprunts de 48,900 milliards FCFA contre 11,507 milliards FCFA de prêts.

Quant aux établissements bancaires béninois, ils se retrouvent avec 43,500 milliards FCFA d’emprunts et seulement 9 milliards FCFA de prêts. Ils sont suivis par les banques togolaises dont les opérations de prêts et d’emprunts se sont respectivement élevées à 33,212 milliards FCFA et 10,800 milliards FCFA.

Les banques de la Guinée Bissau ont emprunté 10 milliards FCFA et prêté en retour 2 milliards FCFA.

Les plus faibles opérations ont été réalisé par les banques nigériennes avec seulement 5,600 milliards FCFA de prêts et 2,200 milliards FCFA d’emprunts.