Le 28 mars 2021, Francis Ngannou a réalisé l’un de ses rêves en devenant champion du monde poids lourds de l’UFC. Et depuis, il est sur le trône et gagne tous ses combats. Mais dans la nuit du 22 au 23 janvier 2022, il devra encore prouver sa suprématie face à un nouvel adversaire qui veut arracher sa ceinture.

Le titre de champion du monde sera remis en jeu lors d’un combat face à l’athlète Ciryl Gane. Le Français âgé de 31 ans qui a rejoint la catégorie poids lourds de l’UFC en 2018, a un palmarès de 10 combats et aucune défaite. Il est également champion des poids lourds du TKO MMA (2018-2019). Tandis que notre champion national cumule 19 combats et trois défaites.

La presse étrangère annonce ce combat comme un choc des titans. Selon plusieurs sources, Francis Ngannou possède une puissance certaine, mais son adversaire à en plus beaucoup d’agilité, de la sérénité et une confiance en ses capacités. Dans une interview accordée à RFI, Ngannou a lui-même a déclaré : « Ciryl a des qualités peu fréquentes chez les poids lourds : l’agilité et la vitesse. La tension commence à monter. Mais dans l’ensemble je suis plutôt dans un bon état d’esprit ». « The predator » a aussi donné son pronostic et est confiant pour conserver son titre: « Comme toujours, ça va s’arrêter sur deux rounds avec un K.O. Ça a toujours été mon pronostic. Le premier round, j’essaie de chercher. Et si l’opportunité ne se présente pas, j’engage au deuxième round avec davantage de pression » a-t-il ajouté lors de cette interview.

Les deux combattants se connaissent bien pour s’être entrainés ensemble. C’est d’ailleurs l’ancien entraineur de Francis Ngannou qui s’occupe de Gane en ce moment. Fernand Lopez avait descendu son ancien poulain Ngannou dans une interview, expliquant que Francis rabaissait beaucoup Cyril à l’époque, se disant que ce dernier n’aurait jamais le niveau pour l’atteindre. Ce combat sera donc comme un affrontement aussi entre Ngannou et son ancien coach sportif.

Rendez-vous ce 22 janvier à partir de 02h30 du matin (heure du Cameroun) pour savoir qui remportera le titre de « l’homme le plus dangereux de la planète ».