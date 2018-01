Ukraine: la diaspora hongroise craint une assimilation linguistique forcée

A entendre les passants discuter avec les vendeurs dans la rue centrale de BeregovĂ©, on pourrait se croire en Hongrie. Or, la petite ville est en Ukraine et aujourd’hui ses habitants sont inquiets des desseins de Kiev qui a votĂ© une loi renforçant la place de l’ukrainien Ă l’Ă©cole.

« L’establishment de Kiev a fait une bĂŞtise! » s’insurge Fedir Chandor, professeur Ă l’universitĂ© d’Oujgorod, chef lieu de la rĂ©gion, la Transcarpatie.

En Transcarpatie, 8% de la population, soit environ 100.000 personnes, ont le hongrois comme première langue et de nombreuses enseignes sont écrites dans les deux langues.

Les Ă©coles hongroises dispensent leur enseignement en hongrois, et l’ukrainien y est considĂ©rĂ© comme une matière.

Mais l’article 7 de la nouvelle loi stipule que la plupart des matières enseignĂ©es au collège et au lycĂ©e vont dĂ©sormais ĂŞtre dispensĂ©es en ukrainien.

Le texte ne prĂ©cise cependant pas les dĂ©tails de ce processus et cette ambiguĂŻtĂ© laisse le champ libre Ă toute sorte d’interprĂ©tations.

« Personne ne peut nous expliquer comment cela se fera en pratique! » dĂ©plore Stella Kesler, directrice d’une Ă©cole hongroise Ă Oujgorod. « Est-ce que nos enfants vont Ă©tudier quatre ans en hongrois, puis passer d’un coup Ă l’ukrainien? » s’interroge-t-elle.

CoupĂ©e gĂ©ographiquement du reste de l’Ukraine par la partie orientale des Carpates, la Transcarpatie compte plus de 70 Ă©coles hongroises (un quart du total) accueillant presque 10% des Ă©lèves de la rĂ©gion, soit environ 16.000 enfants.

« Les Ă©coles qui enseignent en hongrois vont fermer », prĂ©dit ainsi Oleksandre Chpenyk, responsable de l’Institut ukraino-hongrois Ă l’universitĂ© d’Oujgorod, qui forme des professeurs pour les lycĂ©es et collèges hongrois en Ukraine.

Au ministère de l’Education, on assure que cette loi va au contraire renforcer les droits des minoritĂ©s, notamment en leur facilitant l’accès aux Ă©tudes supĂ©rieures.

Un bon score en ukrainien Ă l’examen de la fin d’Ă©tudes est en effet nĂ©cessaire pour l’admission Ă toute universitĂ©. Or, ces dernières annĂ©es, la Transcarpatie a eu les pires rĂ©sultats de toutes les rĂ©gions. Dans certains villages, 100% des Ă©lèves ont Ă©chouĂ©.

– AbandonnĂ©s par Kiev –

« Dans notre Ă©cole, la plupart des jeunes après la fin des Ă©tudes se joignent Ă l’entreprise familiale », note Mme Kesler. « Ceux qui souhaitent entrer dans une universitĂ© ukrainienne trouvent les moyens » notamment en prenant des cours de langue privĂ©s, explique-t-elle.

Selon un rapport rĂ©cent des experts du Conseil de l’Europe, les efforts de Kiev visant Ă promouvoir l’ukrainien sont « louables » mais les dispositions trop ambiguĂ«s de la loi doivent ĂŞtre clarifiĂ©es pour assurer la protection des minoritĂ©s et la mise en oeuvre des nouvelles règles retardĂ©e.

Pour certaines voix critiques, les crispations vis-Ă -vis Kiev rĂ©sultent des annĂ©es d’abandon de cette rĂ©gion isolĂ©e après l’indĂ©pendance de l’Ukraine en 1991.

Car Budapest a souvent comblĂ© ce vide: la Hongrie a fourni de l’aide financière et matĂ©rielle Ă sa diaspora en Transcarpatie, notamment dans le domaine de l’Ă©ducation, victime d’un sous-financement chronique.

« La Hongrie a donnĂ© des manuels d’histoire homologuĂ©s par son ministère de l’Education » et non par Kiev, raconte M. Chandor. Selon lui, dans les Ă©coles hongroises de la rĂ©gion, jusqu’Ă la moitiĂ© des manuels scolaires sont hongrois.

Ces tensions rĂ©gionales interviennent Ă un moment dĂ©licat pour l’Ukraine, dĂ©jĂ en proie depuis 2014 Ă une guerre opposant armĂ©e nationale et sĂ©paratistes prorusses Ă l’Est.

La question du statut de la langue russe s’est rĂ©vĂ©lĂ©e sensible au dĂ©but du conflit, les rebelles accusant Kiev –qui rĂ©fute– de vouloir limiter l’usage du russe parlĂ© par une grande partie de la population.

Pour de nombreux Ukrainiens, promouvoir leur langue constitue un symbole de dĂ©fense de leur identitĂ© après l’annexion de la CrimĂ©e par la Russie.

D’autant qu’en octobre dernier, des ultranationalistes hongrois ont manifestĂ© devant l’ambassade ukrainienne Ă Budapest avec pour mot d’ordre l' »autodĂ©termination pour la Transcarpatie ».

Un mois plus tard, des nationalistes ukrainiens marchaient dans les rues de Beregové, arrachant le drapeau hongrois de la mairie et accusant Budapest de « soutenir le séparatisme ».

« Il n’y a aucun sentiment sĂ©paratiste ici! », lance pourtant fermement Ă l’AFP Iosyp Rezesh, un responsable de l’administration rĂ©gionale, lui mĂŞme d’origine hongroise.