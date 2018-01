Les Etats-Unis ont annoncĂ© vendredi de nouvelles sanctions liĂ©es au conflit en Ukraine et Ă l’annexion de la CrimĂ©e par Moscou, aussitĂ´t jugĂ©es « absurdes » par la Russie qui menace d’une « riposte ».

La dĂ©cision du TrĂ©sor amĂ©ricain, qui cible en tout neuf entitĂ©s et 21 personnes, notamment de hauts responsables russes et des « ministres » sĂ©paratistes, risque ainsi de relancer la guerre des sanctions qui a fait rage l’an dernier entre Washington et Moscou.

Les relations entre les deux grandes puissances sont au plus bas. Le rapprochement promis et espĂ©rĂ© par le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine est pour l’instant restĂ© lettre morte, sur fond d’accusations d’ingĂ©rence russe dans la prĂ©sidentielle de 2016 aux Etats-Unis, et alors que l’enquĂŞte amĂ©ricaine sur ce dossier porte aussi sur des soupçons de collusion entre l’Ă©quipe de campagne du milliardaire rĂ©publicain et le Kremlin.

Le secrĂ©taire d’Etat amĂ©ricain Rex Tillerson a prĂ©venu fin 2017 que le conflit ukrainien restait « l’obstacle persistant » empĂŞchant toute embellie. « Nous n’allons jamais revenir Ă des relations normales sans solution en Ukraine », avait-il martelĂ©, promettant de maintenir les sanctions tant que la Russie « ne sera pas revenue sur les actes qui les ont dĂ©clenchĂ©es ».

« Le gouvernement amĂ©ricain est dĂ©terminĂ© Ă prĂ©server la souverainetĂ© et l’intĂ©gritĂ© territoriale de l’Ukraine et Ă viser ceux qui tentent de saper les accords de Minsk », signĂ©s dĂ©but 2015 pour tenter de rĂ©gler ce conflit qui a Ă©clatĂ© au printemps 2014 et qui perdure, a dĂ©clarĂ© vendredi le secrĂ©taire amĂ©ricain au TrĂ©sor Steve Mnuchin en annonçant les nouvelles sanctions.

Les nouvelles mesures concernent en premier lieu onze responsables sĂ©paratistes: des « ministres » des rĂ©publiques autoproclamĂ©es de Donetsk et de Lougansk, dans l’est de l’Ukraine, ainsi que le « gouverneur » de SĂ©bastopol, en CrimĂ©e, tous accusĂ©s d’avoir entravĂ© la paix ou d’exercer des fonctions gouvernementales en territoire ukrainien sans autorisation de Kiev.

– Turbines transfĂ©rĂ©es en CrimĂ©e –

Le vice-ministre russe de l’Energie AndreĂŻ Tcherezov et un chef de service au sein du mĂŞme ministère sont Ă©galement sanctionnĂ©s. Ils avaient dĂ©jĂ fait l’objet de sanctions de l’Union europĂ©enne pour avoir dĂ©tournĂ© des turbines de gaz de l’Allemand Siemens vers la CrimĂ©e, confrontĂ©e Ă plusieurs coupures de courant massives depuis son annexion par Moscou en 2014.

SergueĂŻ Topor-Gilka, directeur gĂ©nĂ©ral de Technopromexport, filiale du conglomĂ©rat d’Etat russe Rostec et acquĂ©reur des turbines, est aussi visĂ© par les mesures amĂ©ricaines.

Le transfert des turbines l’Ă©tĂ© dernier vers la CrimĂ©e est contraire aux contrats de vente, rappelle le TrĂ©sor amĂ©ricain, estimant qu’elles risquaient de « contribuer Ă l’annexion de la CrimĂ©e par la Russie en fournissant une source indĂ©pendante d’Ă©nergie Ă la CrimĂ©e et Ă SĂ©bastopol ».

C’est « une campagne de sanctions absurde qui n’a abouti et n’aboutira Ă aucun rĂ©sultat », a rĂ©agi le ministère russe des Affaires Ă©trangères. « Si les autoritĂ©s amĂ©ricaines prĂ©fèrent rompre les liens Ă©conomiques (…) avec la Russie, c’est leur droit, comme nous nous rĂ©servons le droit de riposter. »

Selon la diplomatie russe, avec ces nouvelles sanctions imposĂ©es « sous un prĂ©texte inventĂ© de l’implication de la Russie dans la crise ukrainienne », les Etats-Unis ne font que « montrer au monde entier leur propre impuissance ».

Le prĂ©sident de la commission des Affaires Ă©trangères de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, a aussi jugĂ© « hautement nĂ©gatives » ces nouvelles sanctions. Elles « minent davantage les relations russo-amĂ©ricaines », a dĂ©clarĂ© LĂ©onide Sloutsky, se disant « convaincu » qu’elles entraĂ®neront une « rĂ©ponse » de Moscou.

Dans un communiquĂ© distinct, le dĂ©partement d’Etat amĂ©ricain a Ă©galement condamnĂ© vendredi la ratification par la Russie d’un accord visant Ă mettre en place une force militaire conjointe avec le territoire sĂ©paratiste pro-russe d’OssĂ©tie du Sud, une rĂ©gion gĂ©orgienne dont « l’indĂ©pendance » a Ă©tĂ© reconnue par Moscou.