Ukraine: une flambÃ©e de rougeole provoque une ruÃ©e vers les vaccins

La porte de l’hĂ´pital pour enfants No7 de Kiev claque sans interruption ces derniers jours, poussĂ©e par des parents inquiets : l’Ukraine est confrontĂ©e Ă une flambĂ©e de rougeole meurtrière, consĂ©quence d’un taux de vaccination dramatiquement faible.

En une seule journĂ©e, cet hĂ´pital public du centre la capitale ukrainienne a vaccinĂ© 150 enfants. « C’est trois fois plus, voire quatre fois plus que d’habitude », relève Oksana Goutova, sa directrice.

Face Ă l’affluence, l’Ă©tablissement doit dĂ©sormais ouvrir le week-end.

« En deux jours, nous avons Ă©puisĂ© notre stock de vaccins rougeole-oreillon-rubĂ©ole prĂ©vus pour trois mois », renchĂ©rit une pĂ©diatre d’un centre mĂ©dical privĂ© Ă Kiev.

A l’origine de cette ruĂ©e, une flambĂ©e de rougeole qui a tuĂ© trois Ukrainiens en janvier, poussant certaines Ă©coles Ă prolonger les vacances scolaires pour Ă©viter de nouvelles contagions.

ConsĂ©quence d’annĂ©es de mĂ©fiance face aux vaccins ainsi que des difficultĂ©s dans les importations de vaccins, l’Ukraine figure parmi les pays d’Europe les plus touchĂ©s par cette maladie, avec la Roumanie, l’Italie, la France, l’Allemagne et la Grèce.

L’an dernier, 4.782 cas de cette maladie dont cinq mortels ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s dans l’ex-rĂ©publique soviĂ©tique. Et depuis dĂ©but janvier, presque 2.100 Ukrainiens ont Ă©tĂ© contaminĂ©s: trois en sont morts, dont deux enfants.

– Faux certificats –

Les autorités et les organisations internationales mettent en cause plusieurs années de vaccinations insuffisantes.

En 2016, la couverture vaccinale contre la rougeole a Ă©tĂ© de 42% pour la première dose reçue Ă un an, la troisième plus basse dans le monde en 2016, selon l’Unicef.

L’annĂ©e dernière, ce chiffre est montĂ© Ă 93% pour la première dose et Ă 91% pour la deuxième, Ă six ans, selon Kiev. Mais le retard accumulĂ© pendant des annĂ©es est loin d’ĂŞtre comblĂ©.

« Nous faisons des progrès, mais nous n’avons pas encore tout rĂ©glé », a indiquĂ© Ă l’AFP la reprĂ©sentante de l’Unicef en Ukraine Giovanna Barberis ajoutant que l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) recommande un taux de 98% pour prĂ©venir des hospitalisations massives et des cas mortels.

Les chiffres avancĂ©s par les autoritĂ©s ukrainiennes sont par ailleurs Ă prendre avec des pincettes. La vaccination Ă©tant en principe obligatoire (mĂŞme si aucune sanction n’est prĂ©vue pour ceux qui la refusent), de nombreux parents mĂ©fiants des vaccins prĂ©fĂ©raient verser des pots de vin aux mĂ©decins pour obtenir de faux certificats de vaccination, faussant les statistiques.

Selon une étude réalisée en 2016, 52% des professionnels de santé avaient des demandes pour de faux certificats de vaccination, souligne Mme Barberis.

– DiphtĂ©rie? –

Le pays a déjà connu plusieurs flambées de rougeole, dont la plus grave, en 2006, avait contaminé plus de 40.000 personnes.

Les autoritĂ©s avaient alors lancĂ© une campagne de vaccination mais la mort en 2008 d’un adolescent immunisĂ© avec un vaccin de fabrication indienne non certifiĂ© n’a fait que renforcer la mĂ©fiance.

Si l’enquĂŞte officielle avait conclu que le vaccin n’Ă©tait pas responsable du dĂ©cès, elle n’a pas convaincu l’opinion publique.

Face Ă la flambĂ©e actuelle, les autoritĂ©s d’Odessa, oĂą tous les cas mortels de rougeole ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s, ont prolongĂ© les vacances scolaires. La mairie de Kiev a pour sa part dĂ©cidĂ© d’interdire l’accès aux Ă©coles aux Ă©lèves non vaccinĂ©s.

Si elle a vite assoupli cette mesure, cette annonce a poussĂ© beaucoup de parents, y compris ceux qui le refusaient depuis des annĂ©es, Ă immuniser d’urgence leurs enfants.

Oleksandra Filatova, mère de cinq enfants, est venue Ă l’hĂ´pital avec ses deux filles de cinq et dix ans qu’elle n’avait jamais vaccinĂ©es auparavant.

« J’ai entendu toute sorte d’histoires terribles sur des enfants paralysĂ©s ou qui auraient arrĂŞtĂ© de parler », raconte-t-elle.

Désormais, « elles vont recevoir touts les vaccins nécessaires. Après celui contre la rougeole, on va faire les autres », assure-t-elle.

Au programme: coqueluche, tĂ©tanos, diphtĂ©rie… L’Ukraine dĂ©tient le record du taux de vaccination le plus bas au monde en 2016 pour ces trois maladies, contre lesquelles seuls 19% des enfants de moins d’un an ont Ă©tĂ© immunisĂ©s et 48% l’an suivant, selon l’Unicef.

Le très populaire pédiatre ukrainien Evguen Komarovski a prévenu: après la rougeole, le pays risque une flambée de diphtérie.