Ukraine: Zelensky demande à l’UE de l’aider à mettre fin à la guerre au nom des enfants

Le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé mardi à l’Union européenne d’intensifier ses pressions sur Moscou pour mettre fin à la guerre dans l’Est du pays, mettant en avant le sort des enfants victimes du conflit.

L’ancien comédien, 41 ans, novice en politique, a choisi de se rendre à Bruxelles, siège des institutions de l’UE et de l’Otan, pour sa première visite officielle.

Il a été reçu par le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Les deux dirigeants ont échangé une poignée de main devant la presse avant leur entretien.

Volodymyr Zelensky devait ensuite se rendre au siège de l’Otan pour des entretiens avec le secrétaire général de l’Alliance Jens Stoltenberg.

Il a plaidé lors de cette première visite officielle la cause des enfants pris dans le conflit avec les séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine et qui a fait quelque 13.000 morts depuis 2014.

« Je n’arrête pas de penser (…) aux centaines d’enfants tués par balles par des adultes dans l’est de l’Ukraine », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

« Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée internationale des enfants victimes innocentes de l’agression, je saisis l’occasion pour rappeler ces horribles chiffres à nos amis européens et pour appeler la Russie à mettre fin à la guerre, pour sauver des vies, notamment celles d’enfants », a-t-il poursuivi.

« Mais les appels ne suffisent pas. Voilà pourquoi mes entretiens avec des dirigeants européens vont commencer par une question : comment allons-nous ensemble faire pression sur l’agresseur ? Comment allons-nous le contraindre à la paix ? Je suis sûr que nous allons trouver ensemble une solution. Peut-être pas aujourd’hui, mais nous le trouverons sans faute. Nous sommes obligés de la trouver au nom des enfants », a-t-il conclu.

Selon l’ONU, 147 enfants ont péri dans le Donbass depuis le début de la guerre, dont 98 garçons et 49 filles, et 363 enfants ont été blessés. Près de 200.000 enfants ont été déplacés.

L’UE et l’OTAN soutiennent l’Ukraine depuis l’annexion par la Russie de la péninsule de Crimée et le début du conflit dans l’est avec les séparatistes prorusses en 2014, mais demandent a Kiev de faire davantage pour faire avancer les réformes politiques et économiques indispensables.