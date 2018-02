Uma Thurman, derniÃ¨re actrice Ã  accuser Harvey Weinstein d’agression

Uma Thurman, Ă©gĂ©rie du rĂ©alisateur Quentin Tarantino et proche d’Harvey Weinstein, a rejoint la liste des actrices qui accusent le magnat dĂ©chu d’Hollywood d’agression, dĂ©taillant notamment sa colère et sa dĂ©ception envers un producteur qui l’avait prise sous son aile.

L’actrice a pris la parole dans une interview publiĂ©e samedi par le New York Times pour raconter l’agression dont elle a Ă©tĂ© victime. Les faits se sont dĂ©roulĂ©s après la sortie de « Pulp Fiction » en 1994.

Après un rendez-vous de travail Ă Paris, qui avait pris une tournure Ă©quivoque quand Harvey Weinstein avait invitĂ© l’actrice dans sa chambre puis dans un sauna d’un hĂ´tel, Uma Thurman avait retrouvĂ© son producteur Ă Londres, Ă©galement dans sa chambre d’hĂ´tel.

« Il m’a poussĂ©e et a essayĂ© de se jeter sur moi et de se dĂ©shabiller. Il a fait plein de choses dĂ©sagrĂ©ables », raconte-t-elle dans l’interview.

Peu après, Uma Thurman s’est rendue dans l’hĂ´tel de son agresseur, pour lui faire face. Elle explique l’avoir alors mis en garde: « Si tu fais ce que tu m’as fait Ă d’autres personnes, tu vas ruiner ta carrière, ta rĂ©putation et perdre ta famille, je te le garantis ».

« M. Weinstein reconnaĂ®t avoir fait des avances Ă Mme Thurman après avoir mal interprĂ©tĂ© son attitude Ă Paris. Il s’est immĂ©diatement excusé », mais s’interroge aujourd’hui sur les raisons pour lesquelles Uma Thurman « a attendu 25 ans pour rendre publiques ces allĂ©gations », a rĂ©agi dans un communiquĂ© une porte-parole de l’ancien producteur, qui suit actuellement une thĂ©rapie en Arizona.

Harvey Weinstein est « stupĂ©fait et attristé », a assurĂ© son avocat Ben Brafman dans un communiquĂ©, ajoutant que les propos d’Uma Thurman dans le New York Times « sont examinĂ©s et vĂ©rifiĂ©s soigneusement avant de dĂ©cider si une procĂ©dure lĂ©gale Ă son encontre est appropriĂ©e ».

Selon son amie Ilona Herman, qui l’avait accompagnĂ©e, Uma Thurman Ă©tait bouillonnante de colère quand elle a quittĂ© Harvey Weinstein Ă l’issue de leur discussion ce jour-lĂ . Le producteur avait menacĂ© de compromettre sa carrière.

« Je me sens si mal pour toutes les femmes attaquĂ©es après moi », poursuit l’actrice de 47 ans dans l’interview, comparant ces victimes à « des agneaux entrant dans l’abattoir ».

« Uma Thurman a vu notre industrie de l’intĂ©rieur depuis 30 ans. J’ai beaucoup de respect pour elle. Elle est une guerrière », a commentĂ© l’actrice Jessica Chastain, tandis que Reese Witherspoon a Ă©voquĂ© un tĂ©moignage « profondĂ©ment bouleversant ».

– ‘Il a essayĂ© de me tuer’ –

Deux des plus gros succès d’Uma Thurman, « Pulp Fiction » et « Kill Bill », ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par Tarantino et produit par Weinstein, alors que le duo Ă©tait Ă l’Ă©poque l’un des plus puissants d’Hollywood.

Uma Thurman a par la suite racontĂ© l’agression dont elle a Ă©tĂ© victime Ă Tarantino, sans qu’il ne la prenne au sĂ©rieux. « Il a dĂ» mettre ça de cĂ´tĂ© en se disant +Oh pauvre Harvey, il essaie d’avoir des filles trop bien pour lui+ ».

Ce n’est qu’en 2001, lorsqu’elle a insistĂ©, dĂ©rangĂ©e par la prĂ©sence de Weinstein lors du Festival de Cannes, que le cinĂ©aste a rĂ©alisĂ© la gravitĂ© des faits reprochĂ©s Ă son producteur. « Il a compris, il a parlĂ© Ă Harvey ».

Le fondateur de Miramax a alors prĂ©sentĂ© ses excuses Ă la comĂ©dienne. « Son regard a changĂ©, l’agressivitĂ© s’est transformĂ©e en honte ».

Les agissements de Tarantino lors du tournage de « Kill Bill: Vol. 2 » (2004) sont Ă©galement dĂ©noncĂ©s par Uma Thurman, qui dĂ©crit un comportement violent, Ă la limite du sadisme. L’actrice ne souhaitait pas conduire elle-mĂŞme la voiture bleue dans une cĂ©lèbre scène oĂą elle retrouve Bill, un membre de l’Ă©quipe de tournage l’ayant prĂ©venue que le vĂ©hicule Ă©tait en mauvais Ă©tat.

Refusant de faire appel Ă une cascadeuse, le rĂ©alisateur a forcĂ© la star Ă conduire la voiture, Ă toute vitesse. Uma Thurman a eu un violent accident, oĂą elle a cru perdre l’usage de ses jambes. A ce jour, elle explique sentir encore des douleurs dans son cou et ses genoux. « On a eu une Ă©norme engueulade, je l’ai accusĂ© d’essayer de me tuer ».

Le metteur en scène multi-oscarisĂ© a expliquĂ© en octobre avoir Ă©tĂ© au courant depuis de longues annĂ©es des agissements de Harvey Weinstein, maintenant accusĂ© de harcèlement sexuel, agressions ou de viols par une centaine de femmes. « J’en savais suffisamment pour rĂ©agir plus que ce que j’ai fait », a-t-il reconnu.