UMOA : plus de 17.000 milliards f cfa de transactions de monnaie électronique en 2017

Les transactions effectuées par les établissements de monnaie électronique (EME) de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) à travers la téléphonie mobile se sont établies à un montant total de 17 419,8 milliards de francs CFA (environ 29,613 milliards de dollars) à la fin de l’année 2017, a appris APA vendredi auprès du secrétariat de la Commission bancaire de l’UMOA basé à Abidjan.Selon cette structure, ces transactions ont porté sur un volume de 1 287 142 207 opérations.

« La supervision des établissements émetteurs de monnaie électronique concourt à l’atteinte de l’objectif global de préservation de la stabilité du système financier, de la protection des fonds de la clientèle et de la promotion de l’inclusion financière », soulignent les responsables de la Commission bancaire.

Au 31 décembre 2017, 38 déploiements de services financiers via la téléphonie mobile sont dénombrés dans l’UMOA, contre 33 un an plus tôt, à travers 28 partenariats entre des banques et des opérateurs de télécommunications, 8 établissements de monnaie électronique (EME) et 2 institutions de microfinance.

« Ensemble, note la Commission bancaire, ces émetteurs de monnaie électronique enregistrent 55 190 098 comptes de monnaie électronique ouverts au 31 décembre 2017, dont 36,12% de comptes actifs ».