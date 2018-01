Un an aprÃ¨s, Trump toujours indissociable de ses affaires

Il y a un an, Donald Trump promettait de ne plus s’occuper de son empire immobilier, cĂ©dant les rĂŞnes de la Trump Organization Ă ses deux fils ainĂ©s tout en restant propriĂ©taire – une première pour un prĂ©sident amĂ©ricain.

Aujourd’hui, ses clubs de golf de Floride et du New Jersey, oĂą il a passĂ© plus de 80 jours en 2017, font partie intĂ©grante de la prĂ©sidence. Et ses adversaires dĂ©noncent sans relâche, y compris devant les tribunaux, les liaisons opaques entre la Maison Blanche et la Trump Organization.

Pour beaucoup, un exemple flagrant de ce dangereux mĂ©lange des genres est celui de l’hĂ´tel Trump International de Washington, tout proche de la Maison Blanche.

Avant la victoire du milliardaire, beaucoup doutaient du succès de cette ancienne poste transformĂ©e en hĂ´tel de luxe. Aujourd’hui, ses chambres, restaurants et salles de confĂ©rences fourmillent de diplomates Ă©trangers et de lobbyistes.

« C’est devenu une annexe de la Maison Blanche oĂą, moyennant 27 dollars pour une margarita, on peut parler Ă des gens qui verront le prĂ©sident le lendemain (…) un moyen d’approcher des responsables de l’administration Trump », affirme Austin Evers, directeur de l’ONG American Oversight, crĂ©Ă©e pour dĂ©noncer les dĂ©rapages Ă©thiques de l’administration Trump.

Il cite comme autant de soupçons les sĂ©jours Ă l’hĂ´tel de dĂ©lĂ©gations saoudienne et malaisienne ou un congrès de lobbyistes pour la cigarette Ă©lectronique juste avant que l’administration n’abroge certaines règles de ce secteur.

– Apparitions surprise –

Les propriĂ©tĂ©s du prĂ©sident sont d’autant plus visibles qu’il continue, comme avant son Ă©lection, d’y faire des apparitions surprise, pour la plus grande joie des clients.

« Le bonus a Ă©tĂ© lorsque POTUS (prĂ©sident des Etats-Unis) et FLOTUS (Première dame) sont apparus tout près de ma femme et moi », se rĂ©jouissait rĂ©cemment un client australien prĂ©nommĂ© David, dans une Ă©valuation en ligne de l’hĂ´tel de Washington.

Pour autant, la prĂ©sidence n’est pas synonyme de croissance pour le groupe Trump, qui a dĂ©clinĂ© une demande d’interview de l’AFP.

Dans un rĂ©cent entretien au New York Times, Eric Trump – qui gère les affaires avec son frère Donald Jr – assurait qu’ils avaient renoncĂ© Ă lancer de nouveaux projets pendant la prĂ©sidence de leur père. Pour Ă©viter la controverse et honorer la promesse faite en janvier de s’abstenir de nouveaux dĂ©veloppements Ă l’Ă©tranger.

A New York, le groupe s’est rĂ©cemment dĂ©sengagĂ© d’un hĂ´tel-rĂ©sidence du quartier huppĂ© de SoHo, boycottĂ© par plusieurs cĂ©lĂ©britĂ©s après l’Ă©lection.

Selon des mĂ©dias amĂ©ricains, plusieurs propriĂ©tĂ©s du groupe situĂ©es dans des bastions dĂ©mocrates, comme New York et Chicago, seraient victimes d’une dĂ©saffection.

Fin 2016, la Trump Organization a d’ailleurs annoncĂ© le lancement de la chaĂ®ne d’hĂ´tels Scion, dont le nom est exceptionnellement dĂ©pourvu de toute rĂ©fĂ©rence Ă Trump, visant une clientèle moins fortunĂ©e.

– Faveurs non dĂ©clarĂ©es –

Le premier Ă©tablissement devrait ouvrir en 2018 Ă Cleveland, petite ville de l’Etat rĂ©publicain du Mississippi (sud), seul nouveau projet connu du groupe depuis l’investiture.

Mais, croissance ou pas, le problème n’est pas lĂ , soulignent les dĂ©tracteurs du prĂ©sident.

Le simple « potentiel » qu’a Trump de faire profiter ses affaires de sa prĂ©sidence et celui qu’ont des gouvernements Ă©trangers de l’influencer via ses affaires suffisent Ă crĂ©er d’innombrables conflits d’intĂ©rĂŞts, souligne M. Evers.

Dans une plainte dĂ©posĂ©e en justice en juin, le sĂ©nateur dĂ©mocrate Richard Blumenthal et 200 autres Ă©lus citent plusieurs exemples de « faveurs » accordĂ©es par des gouvernements Ă©trangers Ă la Trump Organization. Comme l’enregistrement après l’Ă©lection de marques en Chine que le groupe demandait depuis des annĂ©es.

M. Blumenthal souligne que tout revenu ou contrat accordĂ© Ă la Trump Organization par des gouvernements Ă©trangers devrait ĂŞtre « soumis Ă l’accord du Congrès, qu’il contrĂ´le, avant de les accepter », conformĂ©ment Ă une clause de la Constitution amĂ©ricaine sur les « émoluments ».

Le refus du prĂ©sident, qui a aussi toujours rejetĂ© la publication de ses dĂ©clarations d’impĂ´ts, « soulève de vraies questions sur ce qu’il essaie de cacher », selon le sĂ©nateur.

La Trump Organization, sociĂ©tĂ© familiale non cotĂ©e, n’est pas tenue de communiquer sur ses rĂ©sultats.

Des documents publiĂ©s en juin par le Bureau d’Ă©thique gouvernementale indiquaient simplement que M. Trump avait perçu entre 600 et 650 millions de dollars de revenus de ses actifs sur la dernière annĂ©e fiscale. Ses revenus de Mar-a-Lago, son club de Floride rĂ©servĂ© Ă de riches membres et devenu la « Maison Blanche d’hiver », Ă©taient en hausse de 30 Ă 37 millions de dollars.

« Il y a toutes les raisons de penser qu’il y a beaucoup de choses encore que nous ne savons pas et les choses que nous ne savons pas sont probablement les plus troublantes », relève M. Blumenthal.