Un avion militaire s’Ã©crase en AlgÃ©rie: 257 morts, pire drame aÃ©rien du pays

Un avion de l’armĂ©e algĂ©rienne s’est Ă©crasĂ© mercredi peu après son dĂ©collage d’une base au sud d’Alger, faisant 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leurs familles, la pire catastrophe aĂ©rienne en AlgĂ©rie.

Selon un photographe de l’AFP sur la base aĂ©rienne de Boufarik, Ă une trentaine de km au sud de la capitale algĂ©rienne, l’Ă©pave calcinĂ©e et noircie de l’appareil git dans un champ situĂ© Ă quelque 100 mètres des murs d’enceinte de la base.

La zone de l’accident est inhabitĂ©e, mais une personne au sol, le gardien du champ a Ă©tĂ© blessĂ© par des dĂ©bris et transportĂ© Ă l’hĂ´pital, selon des tĂ©moins qui ont dit Ă l’AFP avoir entendu une explosion au moment de la chute de l’avion.

Aucune hypothèse n’a Ă©tĂ© pour l’heure avancĂ©e pour expliquer l’accident.

Les victimes sont les dix membres d’Ă©quipage et 247 passagers, « dont la plupart sont des personnels de l’ArmĂ©e nationale populaire ainsi que des membres de leurs familles », a prĂ©cisĂ© le ministère de la DĂ©fense.

Ce bilan en fait la pire catastrophe aérienne -civile ou militaire- survenue en Algérie et la 4e plus meurtrière au monde ces 20 dernières années.

Les flammes, qui ont ravagĂ© la quasi-totalitĂ© de l’avion, sont dĂ©sormais Ă©teintes, a constatĂ© le photographe de l’AFP. De nombreux vĂ©hicules de pompiers et d’ambulances Ă©taient visibles sur les lieux, bouclĂ©s par les forces de sĂ©curitĂ© qui empĂŞchaient journalistes et badauds de s’approcher.

– Commission d’enquĂŞte –

Le vice-ministre algĂ©rien de la DĂ©fense, Ă©galement chef d’Ă©tat-major de l’ArmĂ©e nationale populaire, le gĂ©nĂ©ral Ahmed GaĂŻd Salah, s’est rendu sur les lieux et Ă ordonnĂ© la mise en place « immĂ©diate d’une commission d’enquĂŞte afin de dĂ©terminer les circonstances de l’accident », selon le ministère de la DĂ©fense.

L’appareil accidentĂ© est un Iliouchine-76, a indiquĂ© une source militaire Ă l’AFP. Selon le site internet du constructeur, l’IL-76, un quadrirĂ©acteur civil ou militaire de fabrication soviĂ©tique puis russe, peut transporter entre 126 et 225 passagers selon les versions.

L’appareil assurait un vol Boufarik-Tindouf-BĂ©char et s’est Ă©crasĂ© Ă 07H50 locales (06H50 GMT), selon le ministère algĂ©rien.

Tindouf, Ă 1.800 km d’Alger, près des frontières du Maroc et du Sahara occidental, abrite des camps de rĂ©fugiĂ©s sahraouis ainsi que le siège d’administrations de la RĂ©publique arabe sahraouie dĂ©mocratique (RASD), proclamĂ©e en 1976 par les indĂ©pendantistes du Front Polisario.

Le Polisario, soutenu par Alger, rĂ©clame l’indĂ©pendance du Sahara occidental, revendiquĂ© par le Maroc qui en occupe la majeure partie depuis 1975.

BĂ©char, Ă 1.000 km environ au sud-ouest d’Alger, abrite une importe base militaire, près de la frontière fermĂ©e entre l’AlgĂ©rie et le Maroc, les deux frères ennemis du Maghreb.

– SĂ©rie d’accidents –

L’accident le plus meurtrier enregistrĂ© en AlgĂ©rie jusqu’ici remontait Ă 2003 quand un Boeing-737 de la compagnie nationale Air AlgĂ©rie s’Ă©tait Ă©crasĂ© au dĂ©collage de Tamanrasset, Ă 2000 km au sud d’Alger, tuant 102 des 103 passagers et membres d’Ă©quipage.

En juillet 2014, un appareil affrĂ©tĂ© par Air AlgĂ©rie et reliant Ouagadougou Ă Alger s’est Ă©crasĂ© au Mali (116 morts).

Ces dernières annĂ©es, plusieurs appareils de l’armĂ©e algĂ©rienne ont subi des accidents qui ont fait des dizaines de victimes.

Le plus grave a eu lieu en fĂ©vrier 2014: 77 personnes -des militaires et des membres de leur familles- ont pĂ©ri dans l’accident d’un Hercules C-130 qui s’est Ă©crasĂ© alors qu’il survolait le mont Fortas (quelque 500 km Ă l’est d’Alger). Une personne a survĂ©cu et l’accident a Ă©tĂ© attribuĂ© aux mauvaises conditions mĂ©tĂ©orologiques.

Plus rĂ©cemment en 2016, 12 militaires algĂ©riens ont Ă©tĂ© tuĂ©s quand leur hĂ©licoptère s’est Ă©crasĂ© dans le sud du pays en raison d’une panne technique.

En novembre 2014, le pilote d’un chasseur MiG-25 de l’armĂ©e de l’air algĂ©rienne est parvenu Ă s’Ă©jecter sain et sauf avant que son appareil ne s’Ă©crase lors d’un entraĂ®nement Ă 200 km au Sud d’Alger. Un mois auparavant, un bombardier SukhoĂŻ-24 s’est Ă©crasĂ© lors d’un entraĂ®nement au Sud d’Alger, tuant les deux militaires Ă bord.

En novembre 2012, six personnes -cinq militaires et un reprĂ©sentant de la Banque d’AlgĂ©rie- ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans la chute d’un appareil CASA C-295 de l’armĂ©e de l’air algĂ©rienne dans le sud-est de la France, un accident attribuĂ© Ă une accumulation de givre.