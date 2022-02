Un cadre de concertation pour redynamiser la Poste sénégalaise

Cette instance va apporter des solutions aux différentes faiblesses auxquelles la Poste est confrontée pour son développement.Au Sénégal, de nombreuses contraintes freinent encore le développement optimal du secteur postal. Parmi ces obstacles figurent l’inexistence d’un système d’adressage national unique, la faiblesse des investissements publics et privés, un cadre juridique non adapté à l’évolution rapide du secteur, la faiblesse de l’interopérabilité, la concurrence déloyale et la faiblesse de la disponibilité des données du secteur.

Le cadre de concertation des acteurs du secteur, installé ce jeudi, devrait apporter des solutions à ces préoccupations. « La mise en place de cette plateforme d’échange constitue une étape importante dans la stratégie de modernisation et de redynamisation du secteur et a donc toute sa place dans notre architecture organisationnelle », a déclaré le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara.

Dans cette même optique, il a fait savoir que le projet de loi portant code des Postes a été introduit dans le circuit d’adoption après sa validation par toutes les parties prenantes. De même, il s’est réjoui de la mise en place d’un système d’information postal et la mise en œuvre de l’adressage numérique national.

L’élaboration du Plan stratégique de développement du secteur postal avec l’accompagnement des experts du Bureau Organisation et Méthodes (BOM) est également programmée dans le Plan de Travail Annuel (PTA) 2022 de son département, a indiqué le ministre.

« La modernisation du secteur postal sénégalais est un impératif au regard de son potentiel socio-économique pour les populations, les acteurs et l’Etat », a souligné le président de la Commission en charge de l’Economie numérique à l’Assemblée nationale, le député Samba Demba Ndiaye.

A l’en croire, la Poste est un levier essentiel pour l’accroissement et la compétitivité de tous les secteurs de l’économie, mais aussi une source de création d’emplois à travers l’offre de biens et de services.

« A l’heure du développement de l’économie numérique, le secteur postal est appelé à jouer un rôle indispensable dans divers secteurs porteurs à travers notamment un service financier digital innovant et répondant aux besoins des consommateurs », a-t-il plaidé.