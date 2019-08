Un chalutier arrêté pour braconnage dans les eaux gabonaises

Le gouvernement gabonais a annoncé jeudi, dans un communiqué, l’arrestation le 24 juillet dernier par l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) d’un chalutier qui pêchait illégalement dans les eaux protégées du parc national de Loango situé à plus de 700 km au sud-ouest de LibrevilleSelon le communiqué, le chalutier a été arrêté alors que le navire « Bob Barker » effectuait des patrouilles dans le cadre de l’opération Albacore, un partenariat entre l’Etat gabonais et l’ONG américaine Sea Shepherd visant à combattre la pêche illégale.

Le chalutier dénommé « Guoji 827 a été repéré dans le parc marin à quatre reprises grâce à des technologies de surveillance, ce qui a conduit les autorités gabonaises à émettre un mandat d’arrêt contre le navire.

Peu de temps après, un bateau d’éco-gardes de l’ANPN a exécuté ledit mandat et mis le bateau aux arrêts. Le navire et sa cargaison de tonnes de poissons sont actuellement retenus à Port-Gentil, la capitale économique du pays.

« La réussite de l’opération Albacore IV est en grande partie le fruit de la coopération entre Sea Shepherd et l’Etat gabonais à travers trois ministères clés : le ministère de la Pêche, de l’Environnement et de la Défense. Il est probable que le Guoji 827 ait été informé de la présence du Bob Barker au port par son navire-jumeau. L’arrestation du chalutier envoie donc un message fort aux pécheurs : les éco-gardes et les inspecteurs de pêche maritime protègent avec vigilance les parcs marins jour et nuit. Sea Shepherd félicite l’Etat gabonais pour l’arrestation réussie et la protection continuelle de sa faune marine exceptionnelle », a déclaré Peter Hammarstedt, le directeur des campagnes de Sea Shepherd Global.

Il y a deux ans, le chef de l’Etat gabonais a annoncé la création de neuf nouveaux parcs nationaux marins et 11 nouvelles réserves aquatiques lors de la conférence des Nations Unies sur les Océans à New York ; ce qui représente le plus grand réseau d’aires marines protégées d’Afrique.

L’opération Albacore IV a pour objectif de protéger les aires marines protégées, de repérer et prévenir les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) tout en s’assurant du respect des lois par les pêcheurs détenant une licence, et de renforcer les mesures de suivi, de contrôle et de surveillance.

Le 5 juillet dernier, le Bob Barker, a prêté main-forte aux autorités gabonaises dans l’arrestation de Haixin 27, un chalutier étranger pêchant illégalement et capturé dans la réserve aquatique du Grand Sud du Gabon. Le Haixin 27 demeure détenu à Port-Gentil également.