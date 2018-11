Un colloque sur les exploitations agricoles familiales s’ouvre mardi à Dakar

Un colloque international sur les exploitations agricoles d’Afrique de l’ouest s’ouvre le 27 novembre 2018 à Dakar, sous l’égide de l’Initiative prospective agricole et rurale (Ipar), a appris APA jeudi auprès des organisateurs.« Dénommé colloque en hommage à Jacques Faye (l’un des fondateurs de l’Ipar et ancien Dg de l’Isra) », la rencontre qui a pour thème « L’avenir des exploitations agricoles familiales d’Afrique de l’Ouest dans une économie mondialisée » entre dans le cadre de la célébration des 10 ans de l’Initiative prospective agricole et rurale (Ipar).

« Des représentants des producteurs de 13 pays ouest africains vont prendre part au colloque. Au total, nous attendons 150 participants qui vont réfléchir sur l’avenir des exploitations agricoles familiales qui sont aujourd’hui des sources d’emplois et contribuent à la gestion durable des ressources naturelles. Les exploitations agricoles familiales contribuent également au développement du secteur de la transformation et à l’industrialisation en ce sens qu’elles ont une grande part à la production agricole », a expliqué à la presse, Dr Oumar Bâ, Directeur exécutif de l’Ipar.

Selon lui, cette rencontre de trois sera ponctuée par un colloque scientifique (pour partager les résultats de recherche), la définition d’un agenda de recherche qui « doit être dicté par la demande », et une cérémonie d’hommage au Dr Jacques Faye.

Les organisateurs du colloque veulent également identifier et analyser les évolutions en cours et les défis auxquels sont confrontées les exploitations familiales et les sociétés rurales, les réponses apportées et les résultats obtenus et le positionnement et les stratégies développées par les différents acteurs.

Pour ce faire, quatre thèmes seront au menu, à savoir « les évolutions des exploitations familiales face aux contraintes et opportunités de l’environnement national et international »; « les dynamiques foncières en Afrique de l’Ouest dans le contexte de la décentralisation : les organisations paysannes à l’épreuve des réformes en cours » ; « le dialogue multi-acteurs favorise-t-il l’efficacité des politiques publiques de développement agricole et rural » ; « pour une recherche agricole et agroalimentaire au service d’un développement agricole et rural durable ».