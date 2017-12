Un dÃ©cÃ¨s suite Ã  l’attaque Ã  la voiture bÃ©lier de Melbourne

Un homme de 83 ans est dĂ©cĂ©dĂ© après avoir Ă©tĂ© renversĂ© lors d’une attaque Ă la voiture bĂ©lier la semaine dernière Ă Melbourne (sud) dans laquelle 17 autres personnes avaient Ă©tĂ© blessĂ©es, a annoncĂ© samedi la police australienne.

Antonios Crocaris, de nationalité australienne, est mort de ses blessures vendredi soir. Six autres blessés restent hospitalisés.

Saeed Noori, 32 ans, un Australien d’origine afghane avec des antĂ©cĂ©dents de drogue et de troubles psychologiques, avait dĂ©libĂ©rĂ©ment foncĂ© le 21 dĂ©cembre avec sa voiture sur une foule de piĂ©tons dans un quartier du centre de Melbourne encore plus frĂ©quentĂ© qu’Ă l’accoutumĂ©e en cette pĂ©riode de fĂŞtes.

Selon la police, une des 18 inculpations pour tentative de meurtre dont fait l’objet l’auteur de l’attaque va devenir une inculpation pour meurtre.

Neuf étrangers figuraient parmi les blessés, originaires de Corée du Sud, Chine, Italie, Inde, Venezuela, Irlande et Nouvelle-Zélande.

Après son arrestation, Saeed Noori a fait devant les policiers des « dĂ©clarations » Ă propos de voix, de rĂŞves et du « mauvais traitement des musulmans » mais aucun lien avec un quelconque groupe terroriste n’a Ă©tĂ© Ă©tabli, selon la police.

De possibles troubles psychiatriques le concernant ont Ă©tĂ© Ă©voquĂ©s mercredi lors d’une audience devant un tribunal de Melbourne. Il doit ĂŞtre Ă nouveau prĂ©sentĂ© devant le tribunal le 30 mai.

Cette attaque est survenue moins d’un an après un drame similaire. En janvier, une voiture avait dĂ©libĂ©rĂ©ment foncĂ© dans la foule dans le centre de Melbourne, faisant six morts.

Au moment du drame, le conducteur, qui Ă©tait soupçonnĂ© d’avoir poignardĂ© son frère et avait Ă©galement des antĂ©cĂ©dents de drogue, Ă©tait pourchassĂ© par la police. Cette affaire, qui n’avait pas de caractère terroriste mais avait fortement choquĂ© les Australiens, est en cours de jugement.

Canberra s’inquiète de plus en plus de la possibilitĂ© d’attaques terroristes et les autoritĂ©s dĂ©clarent avoir dĂ©jouĂ© 13 projets d’attentats ces dernières annĂ©es.