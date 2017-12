Un enfant Ã  l’origine de l’incendie meurtrier de New York

Un enfant de trois ans et demi qui jouait avec une cuisinière Ă gaz a dĂ©clenchĂ© jeudi l’incendie qui a coĂ»tĂ© la vie Ă douze personnes Ă New York, le plus grave en plus de 25 ans, a indiquĂ© vendredi le chef des pompiers de la ville, Daniel Nigro.

« Nous avons dĂ©couvert que le feu a commencĂ© dans une cuisine au rez-de-chaussĂ©e. Il a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ© par un enfant de trois ans et demi qui jouait avec la gazinière. L’incendie a pris et la maman n’en avait pas conscience. Elle a Ă©tĂ© alertĂ©e par les cris » de l’enfant, a expliquĂ© M. Nigro.

« Elle est sortie de l’appartement avec ses enfants de trois et deux ans et a laissĂ© la porte ouverte. Le feu s’est rapidement propagĂ© vers les Ă©tages supĂ©rieurs », a-t-il poursuivi, martelant qu' »en cas d’incendie, il faut absolument fermer la porte en sortant ».

Cinq personnes ont Ă©tĂ© retrouvĂ©es mortes dans l’immeuble, a prĂ©cisĂ© le chef des pompiers. Quatre enfants –trois fillettes âgĂ©es d’un, trois et sept ans ainsi qu’un garçon de sept ans– figurent parmi les douze victimes dĂ©cĂ©dĂ©es, avait annoncĂ© la police plus tĂ´t.

« Quatre personnes grièvement blessées sont toujours hospitalisées et luttent contre la mort », a précisé M. Nigro.

« Le feu monte et la cage d’escalier a agi comme une cheminĂ©e. Le feu est montĂ© si rapidement Ă l’Ă©tage que les gens ont eu très peu de temps pour rĂ©agir », a-t-il racontĂ©.

« Ils ne pouvaient pas descendre –parmi ceux qui ont tentĂ©, deux sont morts. D’autres se sont Ă©chappĂ©s, on les a aidĂ©s Ă sortir par l’escalier de secours, et nos pompiers les ont faits descendre », a-t-il poursuivi.

« On nous dit que le petit avait dĂ©jĂ jouĂ© avec les brĂ»leurs (de la gazinière), Ă les allumer », a encore indiquĂ© M. Nigro. « Avant que la mère ait de le temps de faire quoi que ce soit, le feu avait bien avancĂ© dans la cuisine. Elle a dit qu’il y avait beaucoup de flammes, beaucoup de fumĂ©e ».

Selon lui, les pompiers n’ont mis qu’un peu plus de trois minutes Ă arriver sur les lieux. « Il y avait au moins 20 personnes sur l’escalier de secours (accrochĂ© Ă la façade) quand nos Ă©quipes sont arrivĂ©es ».

Les enquĂŞteurs tentent encore de dĂ©terminer si toutes les alarmes anti-incendie de l’immeuble ont fonctionnĂ© correctement, a-t-il indiquĂ©.

Cet incendie est le plus grave Ă New York depuis 1990 Ă l’exclusion des attentats du 11-Septembre.